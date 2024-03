Εμπνευσμένα από ένα θρυλικό burger: Αυτά είναι τα νέα sneakers των Burger King

Αν είστε φαν των burgers και των sneakers, τότε αυτά τα παπούτσια είναι φτιαγμένα για εσάς.

Τα Burger King, η εμβληματική παγκόσμια αλυσίδα fast-food, αποφάσισε πρόσφατα να λανσάρει ένα αθλητικό παπούτσι εμπνευσμένο από το πιο διάσημο burger της, το Whopper. Τα ολοκαίνουργια sneakers παρουσιάστηκαν πριν από λίγες ημέρες στο Μιλάνο και τράβηξαν αμέσω την προσοχή. Αλλά γιατί;

Ουσιαστικά το Whopper, το best seller burger της αλυσίδας, «μεταμορφώθηκε» σε αθλητικό παπούτσι για πρώτη φορά. Τα νέα sneakers συνδυάζουν τα χρώματα και στοιχεία που παραδοσιακά συνδέονται με τα Burger King. Έχουν πάνω τους το εμβληματικό σλόγκαν «Have It Your Way», τα χρώματα και την περίφημη κορώνα που είναι τοποθετημένη στα κορδόνια, μαζί με τις πλευρικές λωρίδες που έχουν σχεδιαστεί για να θυμίζουν όλες τις αποχρώσεις των σάλτσων και των συστατικών του burger.

