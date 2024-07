WE ARE ONE SOUND από την Answear.LAB - Μια συλλογή ύμνος στην ελευθερία

Η μουσική και η μόδα συναντιούνται στη νέα συλλογή WE ARE ONE SOUND από την Answear.LAB

Όλα γύρω μας δονούνται σε μια συχνότητα, άρα όλα γύρω μας είναι ρυθμός, είναι μουσική. Η μουσική ακουμπάει βαθιά τις ψυχές μας και μας βυθίζει σε μια trans συναισθημάτων και εικόνων, που δύσκολα μπορεί να συγκριθεί με άλλες εμπειρίες. Ξεχωριστές μουσικές, ξεχωριστές εικόνες, ξεχωριστά συναισθήματα για ξεχωριστούς ανθρώπους. Ο κάθε ένας από εμάς εκλαμβάνει τον ρυθμό με τον δικό του τρόπο και τον μετουσιώνει σε εντελώς προσωπικές εικόνες. Μπορεί όλοι να ακούμε την ίδια μουσική, αλλά την βιώνουμε διαφορετικά. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με το στιλ μας.

Το προσωπικό μας στιλ είναι κάτι που μας κάνει να ξεχωρίζουμε, ακόμα και αν φοράμε ακριβώς τα ίδια κομμάτια με τον άλλον. Ο τρόπος που θα συνδυάσουμε τα αξεσουάρ, το πώς θα φορέσουμε το κάθε κομμάτι και φυσικά το μακιγιάζ και τα μαλλιά κάνουν τη διαφορά. Αυτό όμως δε σημαίνει πως άνθρωποι με διαφορετικά στιλ δεν έχουν κοινά, ότι δεν μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά, όπως μια ορχήστρα. Υπάρχει ένας ρυθμός στον οποίο συντονίζονται πολλοί μεμονωμένοι ήχοι και αυτός δεν είναι άλλος από την ελευθερία, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την ανάγκη για πειραματισμό. Η μόδα, όπως και η μουσική ενώνει.

Η Answear.LAB, που διατίθεται αποκλειστικά μέσω του answear.gr, θέλει να μας δείξει ακριβώς. αυτό μέσα από τη νέα limited συλλογή της WE ARE ONE SOUND.. Η μόδα των φεστιβάλ συναντά τον ύμνο της ελευθερίας και μαζί δημιουργούν μια versatile συλλογή, που μπορεί να μας συντροφεύσει όλο το καλοκαίρι. Καλοκαιρινά κομμάτια, με ασυνήθιστους συνδυασμούς, υψηλή αισθητική και ποιότητα μας κλέβουν την καρδιά και μας καλούν να «χορέψουμε» στο ρυθμό τους.

Είτε φύγουμε διακοπές, είτε παραμείνουμε στην πόλη η WE ARE ONE SOUND συλλογή της Answear.LAB μας έχει καλυμμένες με υπέροχα κομμάτια, ώστε να αναδείξουμε το δικό μας προσωπικό στιλ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην παρακάτω λίστα θα δούμε τα 13 must κομμάτια το καλοκαιριού, τα οποία μπορούν να κάνουν blend in με την δική μας γκαρνταρόμπα και να δημιουργήσουν νέα μοναδικά σύνολά. Ας μην ξεχάσουμε ποτέ να χορεύουμε με θάρρος στον δικό μας ρυθμό!

1. Το minimal λευκό φόρεμα

Answear Lab - Σεμιζιέ φόρεμα - Βρες το εδώ

2. Το ριχτό πουκάμισο

Answear Lab - Από 70% βισκόζη & 30% μετάξι - Βρες το εδώ

3. Το versatile μεταξωτό μαντήλι

Answear Lab - Από 70% βισκόζη & 30% μετάξι - Βρες το εδώ

4. Το chic ολόσωμο μαγιό

Answear Lab - Από ελαστικό πλεκτό - Βρες το εδώ

5. Το cool oversized σακάκι

Answear Lab - Από 80% βισκόζη & 20% λινάρι - Βρες το εδώ

6. Οι νεανικές εσπαντρίγιες

Answear Lab - Δένει στον αστράγαλο - Βρες το εδώ

7. Η updated βερμούδα

Answear Lab - Βαμβακερή - Βρες το εδώ

8. Η western τσάντα

Answear Lab - Από φυσικό δέρμα - Βρες το εδώ

9. Το boho co-ord set

Answear Lab - Με μοτίβο από λαχούρια - Βρες το εδώ

10. Η απαραίτητη ψάθινη τσάντα

Answear Lab - Από ψάθα και οικολογικό δέρμα - Βρες το εδώ

11. Το all time classic παντελόνι

Answear Lab - Με λάστιχο στη μέση - Βρες το εδώ

12. Το elevated κόσμημα

Answear Lab - Από μέταλλο - Βρες το εδώ

13. Τα showstopping σανδάλια

Answear Lab - Δένει στον αστράγαλο - Βρες το εδώ

Η Answear.LAB δημιουργήθηκε από γυναίκες για γυναίκες. Μιλάει με τόλμη και δυνατή φωνή για τις γυναίκες στη σημερινή κοινωνία μέσα από θεματικές, περιορισμένες συλλογές που κατασκευάζονται σε συνεργασία με τοπικούς κατασκευαστές αλλά και ανεξάρτητους σχεδιαστές. Όλες οι συλλογές της Answear.LAB ξεχωρίζουν τόσο για την ποιότητα όσο και για το σχεδιασμό τους.

Η Answear.LAB διατίθεται στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω του answear.gr