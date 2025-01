Winter Shopping Alert: τα 5 σκουφάκια που θα σου χαρίσουν ζεστασιά και στιλ

Οι θερμοκρασίες πέφτουν, αλλά εμείς έχουμε λόγο να χαιρόμαστε για αυτό.

Πόσες φορές έχουμε πάει για shopping και έχουμε δει αυτά τα υπέροχα winter items που θέλουμε τόσο να αγοράσουμε, αλλά αυτομάτως σκεφτόμαστε «Καλά, και πόσες φορές θα το φορέσω; Αφού δεν έχουμε και τόσο κρύο πια…» Μετά έρχονται αυτές οι μέρες που όντως έχει κρύο και αναρωτιόμαστε γιατί δεν πήραμε αυτό το τέλειο σκουφάκι που θα πήγαινε με τα πουλόβερ και τα μπουφάν μας και θα μας χάριζε και ένα τέλειο winter look (και τέλειες φωτογραφίες!) Ήρθε η στιγμή να μη διστάσουμε μπροστά σε αυτούς τους μικρούς μάλλινους θησαυρούς και να τους δώσουμε τον χώρο που τους αξίζει στη ντουλάπα και στη ζωή μας, άλλωστε θα τα έχουμε μαζί μας για πολλά χρόνια αφού they will never get out of style!

Εμείς ξεχωρίσαμε μερικά αγαπημένα μας και σας τα προτείνουμε:



1. Το απλό

Σε ουδέτερο χρώμα και σε classic σχέδιο για να μπορούμε να το φοράμε από τη βόλτα στο βουνό, μέχρι την εμφάνισή μας στο γραφείο.





Αποκτήστε το εδώ.

2. Το girly

Για όσες αγαπούν τα παλ χρώματα και θέλουν να δώσουν μια γλυκιά νότα στην εμφάνισή τους, το κλασικό σχέδιο σε αποχρώσεις όπως ροζ, λιλά κτλ δίνει αμέσως κάτι διαφορετικό στην εμφάνισή μας.





Κάντε το δικό σας εδώ.

3. Το sport

Για τις πιο αθλητικές καρδιές, τα sportswear brands έχουν πολλά να δώσουν στην κατηγορία, ενώ η φούντα στο πάνω μέρος του σκούφου προσθέτει ακόμη πιο winter fun στο outfit of the day.





Εντάξτε το στη συλλογή σας εδώ.

4. Το χρωματιστό

Αν το μότο είναι «the more colourful, the better», τότε η αγορά έχει να προσφέρει τόσα πολλά και ωραία σχέδια που η επιλογή είναι πραγματικά δύσκολη.





Αποκτήστε το εδώ.

5. Το κλασικό

Ένα μαύρο σκουφάκι πάντα χρειάζεται! Αν μάλιστα έχει και την υπογραφή ενός αγαπημένου μας οίκου τότε γίνεται ακόμη καλύτερο και διαχρονικότερο.





Κάντε το δικό σας εδώ.

Winter just got better!