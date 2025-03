Τα κοκάλινα βραχιόλια επιστρέφουν από τα 70s και είναι η απόλυτη τάση της σεζόν

Οι επιλογές είναι ατελείωτες και δεν έχεις παρά να υποκύψεις στη γοητεία τους

H μόδα κάνει κύκλους και οι τάσεις του παρελθόντος έρχονται στο σήμερα, ανανεωμένες και έτοιμες να ενσωματωθούν στα σύγχρονα trends.

Σίγουρα θυμάσαι τα κοκάλινα βραχιόλια που φορούσε η μητέρα σου πριν από μερικές δεκαετίες. Χάρη στους οίκους Saint Laurent και The Row, τα ογκώδη βραχιόλια, φτιαχμένα από ρητίνη ή ακρυλικό, επιστρέφουν δυναμικά και γίνονται το must αξεσουάρ της σεζόν. Από γήινες αποχρώσεις, μέχρι πιο έντονες, σίγουρα θα σου τραβήξουν την προσοχή και θα κερδίσουν μια θέση στα καθημερινά σου looks.

Φόρεσέ τα είτε μαζί - για να δημιουργήσεις μία statement εμφάνιση - είτε ξεχωριστά, είτε σε συνδυασμό με τα αγαπημένα σου minimal χρυσά ή ασημένια βραχιόλια. Οι επιλογές είναι ατελείωτες και δεν έχεις παρά να υποκύψεις στη γοητεία τους.

