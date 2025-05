Shopping Alert: 5 βερμούδες που θα φοράς όλο το καλοκαίρι σε κάθε περίσταση – Ταιριάζουν και με sneakers και με σανδάλια

Θα τις φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ

Οι βερμούδες αποτελούν items της γκαρνταρόμπας που πάντα κερδίζουν τις καρδιές των fashionlovers το καλοκαίρι. Το χαρακτηριστικό σορτς που φτάνει λίγο πιο πάνω από το γόνατο, επιστρέφει στις τάσεις της μόδας κάθε χρονιά πιο ανανεωμένο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των γυναικών.



Μια στιλάτη βερμούδα μπορεί να «καλωσορίσει» με τον πιο ντελικάτο και κυρίως στιλάτο τρόπο τις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού ενώ, ανάλογα με το γούστο και την αισθητική σου μπορείς στην αγορά να βρεις το δικό σου go- to κομμάτι, το οποίο θα ταιριάξεις με τα λινά πουκάμισά σου, τα tank tops και τα sneakers ή τα σανδάλια σου.



Από τις denim, στις λινές, μέχρι και τις υφασμάτινες με ζώνη που μπορούν να απογειώσουν τα καλοκαιρινά office looks σου, οι βερμούδες μπορούν να φορεθούν με τους πιο ευφάνταστους και στιλάτους τρόπους, από το πρωί μέχρι το βράδυ.



Σκέψου μια λινή βερμούδα με γιλέκο ή μια λευκή denim με λευκό πουκάμισο. Όποιο στιλ κι αν θέλεις να εντάξεις στη συλλογή σου, παρακάτω έχουμε μερικές κλασικές και διαχρονικές επιλογές που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη σε κάθε περίσταση, όπως κι αν τις συνδυάσεις.

Δείτε τις βερμούδες παρακάτω

