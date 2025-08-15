FASHION SHOPPING

Οι last minute αγορές, λίγο πριν σαλπάρεις για το νησί

ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ

15 Αυγούστου 2025

Instagram/@chloekathbutler
Πριν πακετάρεις τη βαλίτσα των διακοπών σου, είσαι σίγουρη πως έχεις κάνει τις σωστές αγορές και έχεις στη συλλογή σου τα απαραίτητα;

Οι last-minute αγορές δεν χρειάζεται να είναι βιαστικές- πόσο μάλλον πριν τις διακοπές σου, αντί να προσθέσεις στη βαλίτσα σου λοιπόν έξτρα- αχρείαστα items που δεν θα φορέσεις ποτέ (παραδέξου το, συμβαίνει κάθε καλοκαίρι) μπορείς να επενδύσεις σε κομμάτια-κλειδιά τα οποία αφενός θα φορέσεις σε κάθε περίσταση, αφετέρου θα ταιριάξεις με τα πάντα.

Το μυστικό είναι να επιλέξεις items που μπορείς να φορέσεις με πολλούς τρόπους, είναι στιλάτα και άνετα και που μεταφέρονται εύκολα.

Από το ολόσωμο μαγιό που μπορεί να φορεθεί και σαν τοπ, στο oversized λινό πουκάμισο, το οποίο θα φορέσεις και το πρωί και το βράδυ, στο ανάλαφρο λινό σετ και το denim τζάκετ για τα δροσερά βράδια, έχουμε μια λίστα με όλα όσα μπορείς να προσθέσεις στη βαλίτσα σου, ακόμη και τελευταία στιγμή. Είναι άλλωστε στιλάτα, θα τα φορέσεις και μετά τις διακοπές και, το πιο σημαντικό; Δεν πιάνουν χώρο στη βαλίτσα σου.

Οι last minute αγορές λίγο πριν σαλπάρεις για το νησί


Λινό σετ/ Δες εδώ

Jenny.Gr
attrativo


Ολόσωμο μαγιό / Δες εδώ

Jenny.Gr
Hunkemoller


Denim jacket/ Δες εδώ

Jenny.Gr
attica


Oversized πουκάμισο/ Δες εδώ

Jenny.Gr
MODIVO


Raffia τσάντα/ Δες εδώ

Jenny.Gr
Answear

Φόρεμα/ Δες εδώ

Jenny.Gr
Marks & Spencer
