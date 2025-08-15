Πριν πακετάρεις τη βαλίτσα των διακοπών σου, είσαι σίγουρη πως έχεις κάνει τις σωστές αγορές και έχεις στη συλλογή σου τα απαραίτητα;

Οι last-minute αγορές δεν χρειάζεται να είναι βιαστικές- πόσο μάλλον πριν τις διακοπές σου, αντί να προσθέσεις στη βαλίτσα σου λοιπόν έξτρα- αχρείαστα items που δεν θα φορέσεις ποτέ (παραδέξου το, συμβαίνει κάθε καλοκαίρι) μπορείς να επενδύσεις σε κομμάτια-κλειδιά τα οποία αφενός θα φορέσεις σε κάθε περίσταση, αφετέρου θα ταιριάξεις με τα πάντα.



Το μυστικό είναι να επιλέξεις items που μπορείς να φορέσεις με πολλούς τρόπους, είναι στιλάτα και άνετα και που μεταφέρονται εύκολα.



Από το ολόσωμο μαγιό που μπορεί να φορεθεί και σαν τοπ, στο oversized λινό πουκάμισο, το οποίο θα φορέσεις και το πρωί και το βράδυ, στο ανάλαφρο λινό σετ και το denim τζάκετ για τα δροσερά βράδια, έχουμε μια λίστα με όλα όσα μπορείς να προσθέσεις στη βαλίτσα σου, ακόμη και τελευταία στιγμή. Είναι άλλωστε στιλάτα, θα τα φορέσεις και μετά τις διακοπές και, το πιο σημαντικό; Δεν πιάνουν χώρο στη βαλίτσα σου.

Οι last minute αγορές λίγο πριν σαλπάρεις για το νησί



Λινό σετ/ Δες εδώ

attrativo



Ολόσωμο μαγιό / Δες εδώ

Hunkemoller



Denim jacket/ Δες εδώ

attica



Oversized πουκάμισο/ Δες εδώ

MODIVO



Raffia τσάντα/ Δες εδώ



Answear

Φόρεμα/ Δες εδώ