Τα κόκκινα sneakers είναι τα νέα «λευκά» και θα τα βλέπουμε παντού – 5 για να διαλέξεις

Από το έντονο στο πιο ψυχρό, τα κόκκινα sneakers όχι μόνο έχουν έρθει δυναμικά στις τάσεις της μόδας, οι fashion lovers θα τα φοράνε και μετά το φθινόπωρο

Τα κόκκινα sneakers έχουν ενθουσιάσει τις γυναίκες της μόδας εδώ και κάποιες σεζόν, τώρα όμως δεν υπάρχει ενημερωμένη fashionista που να μην τα έχει προσθέσει στη συλλογή της. Πρόκειται για την πιο άνετη και φινετσάτη τάση του 2025 που έρχεται να «αντικαταστήσει» το κλασικό λευκό με τον πιο fun τρόπο.

Δεν είναι λίγες οι διάσημες γυναίκες που τα φορούν. Από την Έμιλι Ραταϊκόφσκι στη Ρίτα Όρα και από τη Μπελα Χαντίντ στις πιο κομψές influencers, οι street style εμφανίσεις είναι γεμάτες από αυτά, συνδυασμένα με casual σύνολα αλλά και με πιο chic κομμάτια.

