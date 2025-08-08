Οι πιο κομψές last minute αγορές από το Airport Agora που χρειάζεσαι για τις διακοπές σου

Αύγουστος! Ο μήνας της απόλυτης ελευθερίας, της ξεγνοιασιάς και της ξεκούρασης. Οι διακοπές για εμένα ξεκινούν από σήμερα και, το Airport Agora είναι το ιδανικό spot για να κάνω το shopping της τελευταία στιγμής

Στην αναμονή της αναχώρησης της πτήσης μου για το νησί, μια στάση στο Airport Agora και τα πιο iconic Greek brands ήταν απαραίτητη. Επιλογές όπως Ancient Greek Sandals, Callista, Sun of a Beach και The Greek Designers Store αντικατοπτρίζουν απόλυτα τι εστί ελληνικό καλοκαίρι.

Δίνουν μια ανέμελη πινελιά σε κάθε εμφάνιση, σαν μελτέμι του Αιγαίου που δροσίζει μια καλοκαιρινή ημέρα και εγώ αυτό το καλοκαίρι χρειάζομαι μια πινελιά ορισμό της ανέμελης και ανεπιτήδευτης κομψότητας.

Οι πιο κομψές last minute αγορές από το Airport Agora

Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου, όποια κι αν είναι η αισθητική σου, σίγουρα αυτή η αύρα θέλεις να σε συνοδεύει σε κάθε σου έξοδο με τα items που ανακάλυψα να αποτελούν must have του φετινού Αυγούστου.

Στο Ancient Greek Sandals θα ανακαλύψεις παραδοσιακά ελληνικά σανδάλια τα οποία συνδυάζουν το διαχρονικό σχέδιο με την καινοτομία και την ποιότητα ενώ στο brand Callista, το οποίο με εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια και απαράμιλλη αγάπη για τη δερμάτινη χειροτεχνία, δίνει νέα πνοή σε ένα εμβληματικό αξεσουάρ - την Tote bag. Εκεί θα βρεις επιλογές για κάθε γούστο και περίσταση.

Όσο για το brand Sun of a Beach, ενσωματώνει μέσα του την καρδιά του καλοκαιριού και τη ψυχή της θάλασσας. Στο κατάστημα θα βρεις premium πετσέτες, made in Greece αξεσουάρ και items σε μοναδικά σχέδια και υψηλής ποιότητας υλικά ενώ στο The Greek Designers Store, τον απόλυτο προορισμό μόδας για ανερχόμενους Έλληνες σχεδιαστές, θα ανακαλύψεις από fashion trends με σύγχρονο design και sustainable προϊόντα μέχρι γυαλιά, κοσμήματα και φυσικά καλλυντικά.