5 + 1 φορέματα ιδανικά για τις βαπτίσεις του Σεπτεμβρίου

Για να είσαι άνετη και κομψή

Τα καλέσματα για τις φθινοπωρινές βαπτίσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, με αποτέλεσμα οι επόμενες αγορές να είναι τα φορέματα για αυτές τις ξεχωριστές εκδηλώσεις.



Ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνα μεταβατικός, με τις ιδανικές θερμοκρασίες, ούτε τόσο ζέστη, ούτε όμως κρύο, ό,τι πρέπει για να είσαι άνετη και κομψή παράλληλα. Τα ιδανικά κομμάτια για μία τέτοια περίσταση, και δη μια φθινοπωρινή βάπτιση είναι τα φορέματα. Είτε κοντομάνικα, είτε με μακρύ μανίκι, τα φορέματα αποτελούν σίγουρα την πιο ευέλικτη επιλογή.



Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει 5 + 1 επιλογές για κάθε γούστο, από το σατέν σε πράσινο χρώμα έως εκείνο με τις δαντελένιες ρομαντικές λεπτομέρειες και το φλοράλ, για να διαλέξεις το δικό σου αγαπημένο.



5 + 1 φορέματα για τις βαπτίσεις του Σεπτεμβρίου

Zara

MODIVO

Answear

H&M

Gant