5 + 2 πανωφόρια που έχουν γίνει ανάρπαστα αυτή τη σεζόν και θα αναβαθμίσουν κάθε εμφάνισή σου

Τα πανωφόρια της σεζόν έχουν επανέλθει δυναμικά, με τις πιο ενημερωμένες γυναίκες να έχουν προσθέσει ήδη στις συλλογές τους τις τελευταίες τάσεις της μόδας

Από την περσινή σεζόν κιόλας είδαμε πως υπήρχαν ορισμένες best sellers επιλογές, από τα καπιτονέ πανωφόρια μέχρι τα διαχρονικά trench coats, και ενώ αυτές οι επιλογές βρίσκονται ακόμη στα καταστήματα και επιλέγονται ξανά και ξανά, κλασικές επιλογές από παλαιότερες δεκαετίες έχουν έρθει πιο ανανεωμένες από ποτέ.

Όπως υπέδειξαν οι οίκοι μόδας με τις επιδείξεις τους αλλά και όπως είδαμε στις πιο στιλάτες street style εμφανίσεις των γυναικών της μόδας, υπάρχουν πανωφόρια που μονοπωλούν το ενδιαφέρον του fashion κοινού, με την ευελιξία που χαρίζουν να είναι αναμφισβήτητα ένας μονάχα από τους λόγους που βρίσκονται πρώτα στις προτιμήσεις.

Από τα πρακτικά και ευέλικτα barn jackets με την cool αισθητική που είδαμε στις πασαρέλες του οίκου Prada, τα δερμάτινα jackets με την πιο μινιμαλιστική προσέγγιση, τις κροκό υφές και τις μεσάτες γραμμές ως τα σουέντ blazers, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές επιλογές που, αφενός θα ανανεώσουν τη γκαρνταρόμπα σου, αφετέρου θα σου χαρίσουν στιλάτες και in fashion εμφανίσεις σε κάθε περίσταση.

5 + 2 πανωφόρια που έχουν γίνει ανάρπαστα αυτή τη σεζόν και θα φορέσεις με τα πάντα

