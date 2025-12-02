Στο Airport Agora βρήκα τα πιο fashionable items για το επαγγελματικό ταξίδι μου - 7 all time classic αγορές

Λίγο πριν επιβιβαστώ στο αεροπλάνο για το επαγγελματικό ταξίδι μου, περιπλανήθηκα στο Airport Agora για τις τελευταίες - αλλά απαραίτητες - αγορές μου.

Τα city breaks είναι ευχάριστα - ακόμα κι όταν πρόκειται για κάποιο επαγγελματικό ταξίδι. Μπορεί να μην έχεις την ανεμελιά των διακοπών, ωστόσο το αίσθημα ότι κάνεις μια ανάπαυλα από τη ρουτίνα σου και γνωρίζεις έναν άλλον προορισμό, είναι μοναδικό. Και αυτή η χαρά ξεκινάει με το που φτάσεις στο αεροδρόμιο. Για την ακρίβεια, μάλλον, πολλαπλασιάζεται στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Και ο λόγος είναι το Airport Agora.

Κάθε επαγγελματικό ταξίδι απαιτεί και το ανάλογο dress code, έτσι μια γρήγορη στάση στα αγαπημένα μου καταστήματα στο Airport Agora, ήταν επιτακτική ανάγκη. Η αλήθεια είναι, πως φτιάχνοντας τη βαλίτσα μου, εντόπισα αρκετές ελλείψεις, συνεπώς δεν έχασα χρόνο και ξεκίνησα το shopping λίγο μετά την άφιξή μου στο αεροδρόμιο. Στόχος; Να αγοράσω όλα εκείνα τα items, που θα αναβαθμίσουν τα looks μου - από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τα meetings μέχρι την έξοδο για φαγητό και τη χαλάρωση. Και τα κατάφερα!

@jennygr_ ✈️Τα city breaks είναι ευχάριστα - ακόμα κι όταν πρόκειται για κάποιο επαγγελματικό ταξίδι. 🛍️Και αυτή η χαρά ξεκινάει με το που φτάσεις στο αεροδρόμιο. Για την ακρίβεια, μάλλον, πολλαπλασιάζεται στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Και ο λόγος είναι το Airport Agora. 💜Κάθε επαγγελματικό ταξίδι απαιτεί και το ανάλογο dress code, έτσι μια γρήγορη στάση στα αγαπημένα καταστήματα της @kantz_ann στο Airport Agora, ήταν επιτακτική ανάγκη. 😉Στόχος; Να αγοράσει όλα εκείνα τα items, που θα αναβαθμίσουν τα looks μου - από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τα meetings μέχρι την έξοδο για φαγητό και τη χαλάρωση. Και τα κατάφερε! 💁🏻‍♀️ Άννα Καντζηλιέρη 📹 Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου 🎞️ Μυρτώ Κυρίτση #jennygr #airportagora #athensinternationalairport #haul ♬ πρωτότυπος ήχος - Jennygr

Το shopping στο Airport Agora είναι εμπειρία - Όσα αγόρασα για το επαγγελματικό ταξίδι μου

Το shopping trip μου ξεκίνησε πριν καν περάσω τον έλεγχο. Πρώτη στάση το Sugarfree για άνετα και κομψά ρούχα που θα χρειαστώ τόσο για την πτήση μου όσο και για τον προσωπικό χρόνο μου στο ταξίδι. Επόμενο κατάστημα το Greek Angels. Λατρεύω τα μαντήλια και πιστεύω ότι μπορούν να αναδείξουν ακόμα και το πιο απλό outfit. Δεν γινόταν, λοιπόν, να απουσιάζει από τη βαλίτσα μου.

Περνώντας τον έλεγχο, κατευθύνονται προς την Callista. Μία elegant τσάντα είναι πάντα απαραίτητη - πόσο μάλλον, όταν έχει την υπογραφή του δημοφιλούς brand. Οι αγορές συνεχίζονται με ένα άνετο ζευγάρι παπούτσια από το Michael Kors, που θα με βγάλει ασπροπρόσωπη τόσο στα επαγγελματικά meetings όσο και στις περιηγήσεις μου στην πόλη. Και πώς θα μπορούσα να διαλέξω κάτι άλλο πέρα από loafers;

Και κάπως έτσι φτάνω στη Duty Free Shops. Καθώς οι αναμνήσεις συνδέονται με μυρωδιές, ένα άρωμα με ζεστές χειμωνιάτικες νότες μπήκε αμέσως στο καλάθι μου. Κάπως έτσι, θα θυμάμαι το ταξίδι μου μέσα από τη μυρωδιά του νέου Burberry αρώματός μου. Δεν θα γινόταν να αποχωρήσω από τα Duty Free Shops χωρίς να φροντίσω την επιδερμίδα μου. Οι ενυδατικές κρέμες από την εταιρεία L'Occitane αποτελούν τον ορισμό της βαθιάς ενυδάτωσης και της σωστής περιποίησης.

Last but not least, μια στάση στο Sunglasses Boutique για τα πιο διαχρονικά και μοντέρνα γυαλιά ηλίου. Μετά από μερικές δοκιμές, κατέληξα σε ένα μεταλλικό ζευγάρι από τη Saint Laurent - τέλειο για τα σοφιστικέ looks του ταξιδιού μου. That’s all!

Αγορές check! Τώρα είμαι έτοιμη να ταξιδέψω στον προορισμό μου, κρατώντας στα χέρια μου τα πιο fashionable ρούχα και αξεσουάρ, αλλά και τα beauty essentials που αναζητούσα. Στο Airport Agora βρήκα όσα έψαχνα (και ακόμα παραπάνω) για το επαγγελματικό ταξίδι μου. Ανανεωμένη, χαρούμενη και στιλάτη, είμαι έτοιμη για μια ακόμα εμπειρία.

