Έκανε ένα look που λειτουργεί εξαιρετικά σε κάθε περίσταση

Η Σάρον Στόουν απέδειξε για ακόμη μία φορά πως αποτελεί style icon.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της η Σάρον Στόουν στη Νέα Υόρκη, υιοθέτησε ένα σύνολο που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στο casual και το elevated, δίνοντας το απόλυτο inspo για τις ανοιξιάτικες εμφανίσεις.

Η περίσταση δεν ήταν κάποιο κόκκινο χαλί, αλλά μια πιο χαλαρή έξοδος στην πόλη και πιο συγκεκριμένα επισκέφθηκε το MoMa της νέας Υόρκης δείχνοντας αβίαστα κομψή.

Η Σάρον Στόουν με το πανωφόρι που μπορείς να φορέσεις τη μεταβατική περίοδο - Πώς να αντιγράψεις το look

Φόρεσε ψηλόμεσο wide-leg παντελόνι σε μπεζ απόχρωση, το οποίο συνδύασε με μία καμπαρντίνα στον ίδιο τόνο, δημιουργώντας ένα σύνολο που αποπνέει quiet luxury αισθητική.

Για να σπάσει το ουδέτερο χρώμα, πρόσθεσε ένα πλεκτό σε απαλό γαλάζιο, δίνοντας φρεσκάδα και χρώμα χωρίς να χάνει την κομψότητα του look με το αποτέλεσμα να είναι ισορροπημένο, ούτε βαρετό, ούτε υπερβολικό. Ολοκλήρωσε τέλος το look της με boat shoes, ένα παπούτσι άνετο αλλά ταυτόχρονα κομψό, το οποίο κάνει θραύση αυτή την άνοιξη.

Γιατί να αντιγράψεις το looks της; Το συγκεκριμένο look είναι ιδανικό γιατί μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε κάθε περίσταση. Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τα κομμάτια που μπορείς να προσθέσεις στη συλλογή σου για να αντιγράψεις το στιλ της.



