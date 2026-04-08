Η Τζένιφερ Λόρενς έχει αποδείξει πως ξέρει από styling και τάσεις και, αυτή τη φορά, επέλεξε ένα ζευγάρι sneakers που θα κυριαρχήσει στις τάσεις την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2026.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Τζένιφερ Λόρενς στη Νέα Υόρκη με ένα casual σύνολο, το οποίο ισορροπούσε ανάμεσα στο ανεπιτήδευτο και το απόλυτα μελετημένο.

Συγκεκριμένα φόρεσε ένα κίτρινο t- shirt με ένα χαμηλοκάβαλο χαλαρό τζιν, ένα κόκκινο cardigan και ένα μπλε καπέλο, το στοιχείο που έκανε τη διαφορά όμως ήταν τα sneakers της, ένα ζευγάρι Adidas Tokyo σε λευκή απόχρωση με κόκκινες λεπτομέρειες.

Η επιλογή αυτή αποτυπώνει ξεκάθαρα τη στροφή της μόδας προς πιο «ήσυχες» γραμμές με ρετρό αισθητική με τα πιο ογκώδη sneakers των προηγούμενων ετών να μένουν για την ώρα στο περιθώριο.

Η Τζένιφερ Λόρενς φόρεσε τα sneakers που θα βλέπουμε παντού μέχρι και το καλοκαίρι

Ο τρόπος που συνδύασε τα κομμάτια της η Τζένιφερ Λόρενς, ακολουθεί τη βασική αρχή του σύγχρονου styling. Τα φαρδιά τζιν πια συνδυάζονται άριστα με minimal sneakers και δημιουργούν τελικά μια χαλαρή αλλά ισορροπημένη σιλουέτα. Τα It Girls πια «ορκίζονται» σε αυτόν τον συνδυασμό όγκων αφού χαρίζει αφενός ευελιξία και αφετέρου άφθονο στιλ, όσο για την επιλογή των sneakers, αυτή τη χρονιά βρίσκονται παντού.

Συνδυάζουν την άνεση και την κομψότητα, το στιλ και τη φινέτσα με μοναδικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, τα sneakers που δίνουν old-school vibes, σαν αυτά που φόρεσε η Τζένιφερ Λόρενς, έχουν κερδίσει τις καρδιές των fashion girls ενώ η ανέμελη και cool διάθεση των '70s και των '90s, έρχονται να δώσουν μια ντελικάτη πινελιά σε κάθε εμφάνιση.

