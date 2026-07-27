Cool και στιλάτα

Η νέα συλλογή Per Una SS26 από τη Marks & Spencer φέρνει στο προσκήνιο μια σύγχρονη εκδοχή του festival dressing, μεταφέροντας την ανεπιτήδευτη αισθητική των καλοκαιρινών αποδράσεων σε μία ευέλικτη capsule γκαρνταρόμπα.



Εμπνευσμένη από τη διαρκώς εξελισσόμενη festival κουλτούρα, η συλλογή συνδυάζει θηλυκές γραμμές, φυσικές υφές και χειροποίητες λεπτομέρειες, δημιουργώντας looks που φοριούνται από την παραλία μέχρι τις βραδινές εξόδους.

Τι θα φορέσεις στη συναυλία: Βρήκαμε τα πιο cool κομμάτια από τα Marks & Spencer

Κεντρικό στοιχείο της συλλογής αποτελεί η χαρακτηριστική crochet αισθητική, τα αέρινα beach cover-ups, τα μαγιό με δαντελένιες υφές και ιδιαίτερες λεπτομέρειες που αποπνέουν σύγχρονη θηλυκότητα.



Στη λίστα με τα δικά μας αγαπημένα από τη συλλογή μεταξύ άλλων μπαίνει το utility γιλέκο σε φυσική μπεζ απόχρωση, που δίνει έναν πιο contemporary χαρακτήρα στα looks και μπορεί να φορεθεί στη συναυλία, αλλά μπορεί να φορεθεί και εύκολα από το πρωί έως το βράδυ, συνδυασμένο με shorts, denim ή αέρινα φορέματα.

Αν λοιπόν ψάχνεις κομμάτια που θα φορέσεις στην καλοκαιρινή συναυλία – και όχι μόνο, εκτός του γιλέκου, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές επιλογές από τα M&S που σίγουρα θα λατρέψεις.



Βρες παρακάτω τη λίστα με τα δικά μας αγαπημένα

Τουνίκ με χάντρες και εβαζέ μανίκια από cupro/ Δες εδώ

Ψηλόμεσο τζιν σε χαλαρή γραμμή με φαρδιά μπατζάκια και ζώνη/ Δες εδώ



Ψηλόμεσο σορτς με κέντημα από 100% βαμβάκι/ Δες εδώ

Πλεκτό μίνι φόρεμα με όψη κροσέ, λαιμόκοψη V και φούντες/ Δες εδώ

Γιλέκο με αραιή πλέξη σε στυλ κροσέ/ Δες εδώ