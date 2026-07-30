5 πετσέτες ελληνικών brands που θα απογειώσουν τα looks παραλίας και όλοι θα ρωτούν από πού τις πήρες

Ένα look παραλίας για να είναι ολοκληρωμένο χρειάζεται και statement items.

Από το μαγιό που θα επιλέξεις μέχρι τα ρούχα παραλίας, τα αξεσουάρ μέχρι και την πετσέτα, όλα συνθέτουν ένα αποτέλεσμα που μπορεί να κάνει κάθε σου εμφάνιση στη θάλασσα iconic.



Και επειδή έχουμε μιλήσει για τις τάσεις στα αξεσουάρ του καλοκαιριού, τις raffia τσάντες και τα in μαγιό, μήπως να δώσουμε την προσοχή που αρμόζει στις πετσέτες παραλίας – οι οποίες είναι ικανές να απογειώσουν κάθε σου summer εμφάνιση;

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Λίγο πριν ξεκινήσουν και επισήμως οι άδειες του καλοκαιριού έχουμε ήδη κάνει τις απαραίτητες αγορές. Με έμφαση στην άνεση και τη φινέτσα οι φετινές τάσεις έχουν σε πρώτο πλάνο τις αέρινες γραμμές, τα παστέλ χρώματα και τα αξεσουάρ με έμπνευση από τη θάλασσα.



Εκτός όμως από τα items για ένα ολοκληρωμένο look στα πλακόστρωτα του νησιού, χρειαζόμαστε και μια ανανέωση σε ό,τι αφορά τα looks παραλίας, πόσο απαραίτητη είναι λοιπόν μια statement πετσέτα για να… κλείσεις τη βαλίτσα σου;

Από τις μονόχρωμες με ανάγλυφη υφή, μέχρι εκείνες με τα παιχνιδιάρικα prints, στην αγορά θα βρεις τη δική σου αγαπημένη, όποιο κι αν είναι το στιλ και η αισθητική σου.

Δες παρακάτω τις πιο στιλάτες πετσέτες θαλάσσης που έχουμε επιλέξει και διάλεξε τη δική σου αγαπημένη



NEF NEF/ Δες εδώ

See you soon/ Δες εδώ

Lazy Dayz Designs/ Δες εδώ

Little Big Things/ Δες εδώ

Sun of a Beach/ Δες εδώ