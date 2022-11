Το έβαλε το κρυάκι του και τη ρίχνει τη βροχούλα του. Μπορεί να μη σε τρελαίνει τώρα αυτό, αλλά τι θα ήθελες, Χριστούγεννα με 30 βαθμούς; Το θέμα είναι: γνωρίζεις πώς να παραμείνεις στιλάτη και με αυτόν τον καιρό;

Α, η βροχούλα! Το καταλαβαίνεις και εσύ ότι είναι αναπόφευκτη αυτή την εποχή, έτσι; Μην ακούω τώρα γκρίνιες τύπου φριζάρουν τα μαλλιά μου, τα παπούτσια μου έβαλαν νερό κλπ. Been there, done that και προχωράμε!

Το βασικό τις βροχερές ημέρες είναι να έχεις μαζί σου μια ομπρέλα, ικανοποιητικού μεγέθους για να καλύπτει και την τσάντα, αδιάβροχα παπούτσια και ένα σωστό για την εποχή πανωφόρι. Οκ, είναι σημαντικό να μην σέρνεται το παντελόνι ή φούστα σου στον δρόμο, αλλά δε θα το βάλω και στα top.

Αν ζητάς λοιπόν κάποια έμπνευση για τα outfits σου τις βροχερές ημέρες, τσέκαρε τις φωτογραφίες παρακάτω και πες μου ποια ήταν τα αγαπημένα σου.

Γαλοτσάκια

Τι πιο αναμενόμενο από γαλοτσάκια μια βροχερή ημέρα; Τι πιο ευκολοφόρετο και άνετο; Για να τα συνδυάσεις με ένα λίγο πιο in fashion τρόπο, φόρεσε μια δερμάτινη culotte, puffer jacket στους ίδιους τόνους και άσε τα καλτσάκια σου να φαίνονται!

Instagram/hunterboots



Black & white cowgirl

Το βασικό στοιχείο σε αυτό το outfit είναι οι καουμπόϊκες μπότες. Φυσικά και είναι αδιάβροχες! Είναι μια διαφορετική επιλογή, για πιο τολμηρά κορίτσια. Δοκίμασε να το συνδυάσεις με ένα ασπρόμαυρο σύνολο για εξισορρόπηση και δέσε σφιχτά στη μέση σου μια μαύρη ζώνη, ώστε να μην είναι μονοκόμματο το λευκό.

Instagram/lenamaria.s



Chunky sneakers love

Τα chunky sneakers θεωρούνται μια πολύ safe επιλογή για τη βροχή. Σίγουρα θα αισθάνεσαι άνετα με αυτά και δύσκολα θα γλιστρήσεις. Μια πολύ καλή επιλογή για να σετάρεις τα chunky sneakers σου μια βροχερή ημέρα είναι με ένα παλτό με έντονα χρώματα. Δίνει έναν ακόμα πιο παιχνιδιάρικο τόνο στο outfit και είναι μια πινελιά χαράς μια μουντή ημέρα!

Instagram/thesartorialist



Καφέ πανδαισία

Τα παλιά ορειβατικά σου μποτάκια τα θυμάσαι; Βγάλτα πάλι έξω! Σέταρε τα με ρούχα στους ίδιους τόνους και με μια δόση βιντατζιάς, τόση όση αξίζουν αυτά τα ορειβατικά σου.

Instagram/gigihadid



Το αγαπημένο αδιάβροχο

Δεν είναι κακή επένδυση το αδιάβροχο, σκέψου το λιγάκι! Ένα αδιάβροχο σε έντονο χρώμα, με αυστηρό κόψιμο είναι σίγουρα διαχρονικό και στιλάτο. Φόρεσέ το με ένα μαλακό πουλοβεράκι και φλατ δερμάτινα μποτάκια για μια πιο σικάτη εμφάνιση.

Instagram/ceciliemoosgaard



The knee-high boots outfit

Είναι μεγάλη τάση φέτος οι μπότες μέχρι το γόνατο και φυσικά είναι και εξυπηρετικότατες όταν βρέχει! Για ένα διαφορετικό σύνολο δοκίμασε να συνδυάσεις τις knee-high μπότες σου με ένα καλοκαιρινό μακρύ φόρεμα και από πάνω ένα φαρδύ, χοντρό πουλόβερ. Για πανωφόρι πάρε μια καπαρντινούλα, ώστε να ελαττωθεί ο όγκος.

Instagram/majawyh

Leather days

Τέλειο, άψογο, υπερσυγκλό που θα έλεγε και μια ψυχή. Δερμάτινο oversized jacket, δερμάτινα μαύρα αρβυλάκια, βινίλ κολάν και oversized φούτερ με κουκούλα; Δεν έχω καλύτερο!

Instagram/mikutas



The Italian way

Για ένα πιο κομψό outfit τις βροχερές ημέρες το παλιό κοτλέ σου παντελόνι μπορεί να σου κάνει παρέα, αρκεί να το σηκώσεις και να μη το πατάς! Βάλτο μαζί με ένα κοντό puffer jacket και ένα balaclava (ο σκούφος που καλύπτει όλο το κεφάλι, όχι το γλυκό!) και οριακά είσαι έτοιμη να αλωνίσεις τους δρόμους του Μιλάνου.

Instagram/jennywalton



Το cool outfit

Για ένα πιο cool outfit το δερμάτινο παντελόνι σε βγάζει ασπροπρόσωπη. Δοκίμασέ το με ένα baseball cap, που αποτρέπει και το φριζάρισμα που λέγαμε, ένα φαρδύ πουλόβερ και τα αγαπημένα σου sneakers!

Instagram/figtny



Chic-άτο

Πρέπει να πας στο γραφείο και βρέχει; Δεν μπορείς να πας με το denim παντελόνι σου; Σε πιάνει τρέλα; Όχι! Φοράς το υφασμάτινο παντελόνι σου, με το πουκάμισο και πουλοβεράκι σου και από κάτω γυρνας αρκετά τα ρεβέρ μέχρι να σταθεροποιηθούν. Σετάρεις με δερμάτινα μποτάκια και είσαι έτοιμη να φύγεις!

alicecatherine.com



Χαλαρό outfit

Για ένα χαλαρό καφεδάκι μια βροχερή ημέρα τι καλύτερο από τα αγαπημένα σου sneakers, το υπερ-βολικό σου βαμβακερό κολάν, ένα oversized κασκόλ και το φαρδύ σου παλτο; Άνετη και στιλάτη! Υ.Γ. οι κάλτσες βοηθούν πολύ στο σύνολο!

Instagram/lenamaria.s



Night glam

Και θέλεις να πας για ποτό το βράδυ και αποφασίζει να βρέξει! Όχι, μη νευριάσεις. Η λύση είναι πάρα πολύ απλή. Φοράς τα αγαπημένα σου αρβυλάκια, ρίχνεις από πάνω μια χαλαρή παγίετα ή ένα ωραίο φαρδύ λούρεξ φορεματάκι, παίρνεις και το oversized δερμάτινο μπουφάν σου, και είσαι έτοιμη! Τώρα για το φριζάρισμα, τα είπαμε πριν.