Τα 25 stylings tips που θα σου αλλάξουν την ζωή

Γιατί ποιος δε θα ήθελε να μοιάζει σα να τον έντυσε επαγγελματίας στυλίστας;

Όλοι μας διαβάζουμε άρθρα που περιέχουν σημαντικά styling tips, τρόπους που μας βοηθούν να ντυθούμε πιο σικάτα, πιο στυλάτα, σαν τα αγαπημένα μας fashion icons και που περιέχουν πληροφορίες που μας εμπνέουν και μας βοηθούν να πειραματιστούμε με το δικό μας προσωπικό στιλ.

Pexels

Υπάρχουν όμως και μερικά «κολπάκια» που οι στυλίστες τα κρατάνε για τον εαυτό τους. Επαγγελματικά μυστικά και μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.

Εάν λοιπόν θέλεις να μοιάζεις σα να σε έντυσε κάποιος στυλίστας κάθε φορά που βγαίνεις από το σπίτι σου, διάβασε τα παρακάτω tips και προσπάθησε να τα εφαρμόσεις στην καθημερινότητά σου!

Τα 25 stylings tips που θα σου αλλάξουν τη ζωή!

1. Προτίμησε τα διαχρονικά κομμάτια από τα εφήμερα trends

2. Το να είσαι στυλάτη δε σημαίνει να φοράς τακούνια και «καλά» ρούχα

3. Μην πιστεύεις ό,τι βλέπεις στο Instagram/TikTok κλπ

4. Μη περνάς τη μισή σου μέρα διαλέγοντας το outfit σου

5. Συνδύασε ακριβά κομμάτια με second hand επιλογές

6. Οι κανόνες της μόδας υπάρχουν για δύο λόγους: για να τους ακολουθούμε και για να τους σπάμε

7. Η μόδα πρέπει να σου ταιριάζει, δε χρειάζεται να αλλάξεις εσύ για να ταιριάζεις στη μόδα

8. Η μόδα και το στυλ είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα

9. Μη υπερπροσπαθείς, φαίνεται

10. Τα wrap φορέματα και πουκάμισα ταιριάζουν στο 90% των σωματότυπων

11. Το να ξέρεις ποια ρούχα απεχθάνεσαι, είναι εξίσου σημαντικό με το να ξέρεις ποια ρούχα λατρεύεις

12. Τα must have του σήμερα, είναι τα don'ts του αύριο

13. Το να δοκιμάζεις σε σώζει από λανθασμένες αγορές και άβολα ρούχα

14. Φόρα κοσμήματα

15. Είναι οκ να αντιγράφεις το στυλ κάποιου άλλου, αρκεί να προσθέσεις την προσωπική σου πινελιά

16. Τα ρούχα αποκαλύπτουν πολλά περισσότερα από όσα νομίζεις για την προσωπικότητά σου

17. Μη βλέπεις το νούμερο στο ταμπελάκι, δοκίμασέ το

18. Το «one size fits all» είναι το απόλυτο urban legend

19. Ό,τι βλέπεις στην πασαρέλα, δεν σημαίνει ότι φοριέται στην καθημερινότητα

20. Less is more

21. Ποτέ μην αγοράζεις κάτι που σου είναι μικρό, ούτε καν σαν κίνητρο για να αδυνατίσεις

22. Βρες έναν ράφτη ή μια μοδίστρα που να εμπιστεύεσαι

23. Πειραματίσου με τα ρούχα σου

24. Δεν χρειάζεται να αναδεικνύεις συνέχεια τα δυνατά σημεία του σώματός σου

25. Το make up μπορεί να σώσει ή να καταστρέψει ένα outfit