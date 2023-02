Denim Week: 7 διαφορετικά looks με τζιν παντελόνι, ένα για κάθε μέρα

Θέλεις να φοράς κάθε μέρα το τζιν σου; Σου έχω τη λύση

Ένα από τα πιο πολυφορεμένα και αγαπημένα κομμάτια της γκαρνταρόμπας μας είναι φυσικά το τζιν παντελόνι. Μας «ξελασπώνει» στη στιγμή, φοριέται χειμώνα καλοκαίρι και ανάλογα με το styling που του κάνουμε ανταποκρίνεται σε πολλές, μα πάρα πολλές περιστάσεις.

Όπως γνωρίζεις, είτε από τους προσωπικούς σου πειραματισμούς ανά τα χρόνια, είτε από φίλες σου, είτε από όσα βλέπεις στο feed σου, το τζιν σετάρετε εύκολα και με άπειρους τρόπους. Θέλεις να το φοράς κάθε μέρα; Μπορείς! Ένα look για κάθε μέρα της εβδομάδας που μπορείς να το φοράς από το πρωί, μέχρι το βράδυ. Στις παρακάτω φωτογραφίες λοιπόν σου έχω 7 διαφορετικούς τρόπους να συνδυάσεις το τζιν παντελόνι σου για ένα all day casual look, από την Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή. Enjoy!

1. Δευτέρα

Oversized τζιν / Κλασικό ημίπαλτο / Φλατ μποτάκι

2. Τρίτη

Ίσιο τζιν / Maxi παλτό / Sneakers / Καπέλο

3. Τετάρτη

Τζιν παντελόνι / Τζιν jacket / Παλτό / Sneakers

4. Πέμπτη

Boyfriend τζιν / Δερμάτινο κοντό jacket / Sneakers

5. Παρασκευή

Τζιν με μικρή καμπάνα / Oversized blazer / Slingbacks

6. Σάββατο

90's τζιν / Πουκάμισο / Maxi παλτό / Μυτερές γόβες kitten heels

7. Κυριακή

Ίσιο τζιν / Τζιν πουκάμισο / Oversized blazer / Καστόρινα μποτάκια