Τα skinny jeans επιστρέφουν: 8 ανοιξιάτικα looks για να ξαναμπείς στο κλίμα

Sorry, not sorry Gen Z

Να μας συγχωρέσει η Gen Z, αλλά τα skinny jeans κάνουν ένα μεγάλο comeback. Μετά από μερικές σεζόν που δεν τα «ακουμπούσες» και είχες αφεθεί στην άνεση των baggy και των boyfriend τζινς, ήρθε η στιγμή που θα ξαναφορέσεις τα ελαστικά –ή κα όχι- αυτά τζινάκια.

Η σεζόν fall 2023 είναι γεμάτη από κολλητά τζινς συνδυασμένα με knee-high μπότες και oversized παλτό. Αυτή την άνοιξη πώς θα τα φορέσεις; Δες στις παρακάτω φωτογραφίες τα 8 ανοιξιάτικα looks με skinny jeans και καλωσόρισέ τα!