Πώς να δείχνεις -και να είσαι- chic αυτό το καλοκαίρι

Γιατί «η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι chic, αλλά πρέπει και να φαίνεται chic»

Φυσικά και το να είσαι chic και κομψή από το πρωί μέχρι το βράδυ θεωρείται ένα πολύ δύσκολο task, ειδικά μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού και το καθημερινό τρέξιμο. Αυτό που θα προτιμούσες -χωρίς καμία αμφιβολία- είναι να βρίσκεσαι σε μια παραλία με ένα δροσερό cocktail στο χέρι, φορώντας απλά το μαγιό σου και μπόλικο αντηλιακό. Αυτό όμως θα γίνει στις διακοπές σου, άρα τις υπόλοιπες μέρες τι κάνεις; Τι φοράς;

Δεν χρειάζεται να το πολυσκεφτείς, δεν χρειάζεται να αγχωθείς για το πως να δείχνεις chic τις περισσότερες ώρες της ημέρας, διότι η λύση είναι απλή. Υπάρχουν συγκεκριμένα κομμάτια που αποπνέουν έναν κομψό αέρα και σε κάνουν αυτόματα chic-άτη. Μπορείς να τα σετάρεις μεταξύ τους, είτε με κάποια ακόμα items σε quiet luxury ύφος και είσαι έτοιμη. Ένα πολύ μεγάλο tip είναι να κρατήσεις την παλέτα σε ασπρόμαυρες και γήινες αποχρώσεις.

Ας δούμε λοιπόν στην παρακάτω λίστα τα 8 items που θα σε κάνουν να φαίνεσαι και να είσαι chic μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού. Κράτα σημειώσεις και μην ανησυχείς, we got you covered!

1. Το καλοκαιρινό κοστούμι με το γιλέκο

2. Το λευκό, καλοσιδερωμένο στράπλες top

3. Το τέλειο λευκό φόρεμα

4. Η ψάθινη μεγάλη τσάντα

5. Το ολόσωμο μαύρο μαγιό

6. Το τύπου Chanel jacket

7. Το μονόχρωμο co-ord set

8. Το ανοιχτόχρωμο υφασμάτινο παντελόνι με τα φαρδιά μπαντζάκια