Επιστροφή στις συναυλίες - Διασκέδαση, εμπειρίες και festival looks

Η μουσική και η μόδα συναντιούνται για ακόμα μια φορά στις καλοκαιρινές συναυλίες

Το καλοκαίρι έφτασε και μαζί με τον ηλιόλουστο καιρό και την πιο ανέμελη διάθεση, έρχονται τα μουσικά φεστιβάλ. Τα μουσικά φεστιβάλ που τόσο μας είχαν λείψει. Η ενέργεια, που μεταφέρεται από την σκηνή στους εκατοντάδες θεατές και λάτρεις της μουσικής, η μουσική που καταλαμβάνει το σώμα μας και μας ωθεί στο να χορέψουμε στον ρυθμό της και φυσικά η συναναστροφή με τόσους διαφορετικούς ανθρώπους συγκεντρωμένους στον ίδιο χώρο για τον ίδιο σκοπό, την απόλαυση ενός live μουσικού show.

Το πιο exciting μουσικό καλοκαίρι έφτασε και εμείς -αν δεν έχουμε ήδη αγοράσει- τρέχουμε να προμηθευτούμε τα εισιτήριά μας για τις αγαπημένες μας συναυλίες. Η Πλατεία Νερού είναι το σημείο συνάντησης και το Athens Release Festival μας περιμένει με τα δεκάδες live μουσικά shows του. Ό,τι είδος μουσικής και αν προτιμάς, το Athens Release Festival έχει κλείσει τα μεγαλύτερα ονόματα. Είμαστε έτοιμοι να διασκεδάσουμε και να γεμίσουμε με νέες εμπειρίες, ήχους, εικόνες και συναισθήματα.

Όπως είναι γνωστό η φεστιβαλική μόδα είναι μια ξεχωριστή κατηγορία, είναι μια ωδή στην αυτοέκφραση, στην δημιουργικότητα του καθενός, στην προσωπική αισθητική, αλλά και στην άνεση. Τα μουσικά φεστιβάλ είναι ένας ελεύθερος χώρος έκφρασης, αποδοχής του εκάστοτε στιλ και φυσικά αγκαλιάζουν την ατομικότητα. Όλοι σκεφτόμαστε τι θα φορέσουμε στην αγαπημένη μας συναυλία, όχι μόνο για τη φωτογραφία στο Instagram, αλλά για εμάς τους ίδιους, για την δική μας προσωπική ικανοποίηση.

Το brand που ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες του DNA του είναι η μουσική και στηρίζει ενεργά τα μουσικά φεστιβάλ είναι η Funky Buddha. Η εταιρεία, η οποία και αυτή τη χρονιά είναι χορηγός του Athens Release Festival, μας βάζει στους ρυθμούς ενός μουσικού καλοκαιριού που δε θα ξεχάσουμε ποτέ. Η Funky Buddha με έμφαση στην άνεση και αγάπη στην φεστιβαλική μόδα, μας δίνει όλα όσα χρειαζόμαστε για να «χτίσουμε» το δικό μας προσωπικό festival look.

Μπορείς να διαλέξεις μέσα από μια πληθώρα κομματιών, τα οποία συνδυάζονται έξυπνα μεταξύ τους, να δημιουργήσεις, να εκφραστείς και να δοκιμάσεις νέα looks. Εάν θέλεις να δημιουργήσεις ένα festival look με πιο bohemian χαρακτήρα ή ένα look πιο minimal ή ακόμα και ένα πιο ανδρόγυνο, η Funky Buddha got you covered!

Key item: Το tie dye t-shirt

Το μεγάλο trend του καλοκαιριού, το tie dye t-shirt έχει την τιμητική του στα μουσικά φεστιβάλ. Μπορείς να το συνδυάσεις με μια τζιν ψηλόμεση βερμούδα, να το βάλεις από μέσα και λευκά sneakers στα πόδια. Αν σου αρέσουν τα πιο κοντά σορτσάκια, τότε ένα λευκό σορτσάκι με ξέφτια είναι η κατάλληλη επιλογή, σεταρισμένο με ένα χρωματιστό μαντήλι στο κεφάλι. Υπάρχει και η πιο safe επιλογή του κλασικού, ψηλόμεσου τζιν παντελονιού, που αν το συνδυάσεις με baseball καπέλο και μεγάλα σκουλαρίκια, δεν είναι πλέον καθόλου κλασικό.

Key item: Η μαύρη τζιν βερμούδα

Μια τζιν βερμούδα μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι για πολλά και διαφορετικά looks. Ανάλογα με τη συναυλία και το προσωπικό σου στιλ, η μαύρη τζιν βερμούδα μεταμορφώνεται. Αν θέλεις να κάνεις ένα πιο boho-festival look τότε συνδύασε την βερμούδα σου με ένα crochet top με ζωντανά χρώματα και μακριά κρόσσια. Μη ξεχάσεις να φορέσεις τις καουμπόικες μπότες σου και μεγάλα κοσμήματα για να ολοκληρώσεις το look. Από την άλλη αν σου αρέσει το πιο street style, τότε ένα λευκό t-shirt με μια χρωματιστή στάμπα και chunky sneakers είναι αυτό που θέλεις. Φυσικά μπορείς να δώσεις και μια πιο grunge αισθητική με ένα αμάνικο μπλουζάκι σε κίτρινο χρώμα και μαύρα, άνετα αρβυλάκια.

Key item: Το αμάνικο πουκάμισο με τα prints

Σου αρέσουν τα prints και θέλεις να τα φοράς σε κάθε στιγμή σου; Ε, τότε δεν μπορούν να λείψουν από τις αγαπημένες σου συναυλίες αυτό το καλοκαίρι. Το αμάνικο πουκάμισο με τα «ζεστά» prints μπορεί να γίνει ένα πολύ updated co-ord set με την ασορτί maxi φούστα του. Φόρα το μέσα από τη φούστα, φόρεσε τα καφέ fisherman σανδάλια σου, χρυσά κοσμήματα και είσαι έτοιμη. Αν δεν είσαι «της φούστας» τότε η φαρδιά λευκή παντελόνα θα δώσει ένα πιο chic αέρα στο look, που γίνεται πιο νεανικός εάν συνδυαστεί με υφασμάτινα sneakers. Τέλος μπορείς να το σετάρεις με μια ψηλόμεση μπεζ βερμούδα, αφήνοντας ανοιχτά τα κουμπιά από το στήθος και κάτω, για ένα λίγο πιο sexy look. Ταιριάζει άψογα με καουμπόικες μπότες.

Key item: Η ολόσωμη φόρμα

Λίγα ρούχα αναδεικνύουν το σώμα, όσο η ολόσωμη φόρμα. Είναι ένα look από μόνη της, αλλά μπορεί αν συνδυαστεί με συγκεκριμένα κομμάτια να αλλάξει εντελώς χαρακτήρα. Δοκίμασε να τη φορέσεις με ένα oversized, λευκό t-shirt από μέσα και ένα baseball καπέλο ή με ένα γιλέκο στους ίδιους χρωματισμούς, πολλά κοσμήματα και strappy σανδάλια. Επίσης μια διαφορετική προσέγγιση για πιο bohemian outfit είναι τα την συνδυάσεις με ένα crochet top σε έντονο χρώμα. Φοράς το crochet πάνω από την ολόσωμη φόρμα, βάζεις ένα μαντήλι στα μαλλιά και μεγάλα σκουλαρίκια και είσαι έτοιμη για την αγαπημένη σου συναυλία.