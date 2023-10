Cool και διαχρονικά key looks που θα συγκεντρώσουν τα βλέμματα από το πρωί μέχρι το βράδυ

Ανακάλυψε 3 day to night outfits – κλειδιά για stylish εμφανίσεις από τη νέα Fall 23’ συλλογή της Tommy Hilfiger

Όταν είσαι στον δρόμο όλη μέρα και τρέχεις να προλάβεις τα πάντα, αυτό που χρειάζεσαι είναι ένα «αξιόπιστο look», το οποίο θα καταφέρει να σε ακολουθήσει στην απαιτητική ημέρα σου. Ένα look που να είναι άνετο, αλλά ταυτόχρονα να σου προσδίδει το κύρος και το στιλ που θέλεις.

Από το γραφείο και τις καθημερινές υποχρεώσεις μέχρι το βράδυ που θα βγεις για ένα δείπνο ή τα after – office drinks, θέλεις να νιώθεις στιλάτη, περιποιημένη και φυσικά άνετη. Συνήθως τώρα το φθινόπωρο και ακόμα και πιο μετά τον χειμώνα, το layering βοηθάει πάρα πολύ στο να δημιουργήσουμε looks που θα σε συνοδεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν κρυώσεις ή αν ζεσταθείς, είναι πολύ εύκολο να αφαιρέσεις ένα layer ή να προσθέσεις ακόμα κάτι.

Η πιο κατάλληλη επιλογή είναι να δημιουργήσεις ένα layered look από στοιχεία της κλασικής preppy γκαρνταρόμπας, με ένα πιο σύγχρονο twist, ώστε να είναι το look σου updated αλλά και διαχρονικό. Επίλεξε υφές με ενδιαφέρον και φυσικά δώσε βάση στο πανωφόρι. Δεν χρειάζεται να μείνεις μόνο σε μια ασπρόμαυρη ή καφέ χρωματική παλέτα. Πειραματίσου με παλ, γήινα χρώματα κάνοντας έξυπνους συνδυασμούς.

Μια πολύ δυναμική και σύγχρονη εκδοχή ενός day to night look είναι η παρακάτω. Ο πρωταγωνιστής του outfit δεν είναι άλλος από το New York Puffer με το χαρακτηριστικό TH Monogram print από ανακυκλωμένο πολυεστέρα, το οποίο δένει εντυπωσιακά με τα υπόλοιπα κομμάτια. Το εκρού μεταξωτό πουκάμισο, επίσης με το TH Monogram προσδίδει θηλυκότητα στο look, το ψηλόμεσο εκρού τζιν με την ταμπά ζώνη προσθέτουν coolness points, ενώ τα μαύρα slingbacks με το kitten heel και την ημιδιάφανη κάλτσα δημιουργούν ένα sexy, αλλά ταυτόχρονα business ύφος.

Μια ακόμα εξαιρετική επιλογή, με νεανικό αέρα, αλλά πάντα on – trend είναι η παρακάτω. Με βασικό κομμάτι το double breasted σακάκι με τα χρυσά κουμπιά, το οποίο δίνει έναν ανδρόγυνο τόνο στο look, ξεκινάμε και «χτίζουμε». Το μάλλινο φούτερ στο χρώμα της σεζόν, το μπορντό, συνδυάζεται με ένα γκρι λεπτό ζιβάγκο από μέσα για πιο εντατικό layering και δημιουργικό color blocking. Η mini φούστα με το ταρτάν print έρχεται σε αντίθεση με το ανδρόγυνο blazer και κάνει το αποτέλεσμα ακόμα πιο εντυπωσιακό. Το look ολοκληρώνεται με μαύρα δερμάτινα μποτάκια με χοντρό τακούνι για άνεση και στιλ, ενώ το blanket scarf στα χρώματα της φούστας και το μικρό μαύρο τσαντάκι δίνουν πινελιές φρεσκάδας.

Τέλος αν είσαι λάτρης του blue jean, το παρακάτω day to night look θα γίνει το αγαπημένο σου. Με άξονα το oversized μάλλινο pied de poule σακάκι, σε μπλε και καφέ αποχρώσεις αρχίζουμε να συνδυάζουμε τα υπόλοιπα κομμάτια. Φυσικά και το blue jean δε θα λείπει, καθώς επιλέγουμε ένα τζιν χαλαρής εφαρμογής σε ίσια γραμμή, με διαχρονική εμφάνιση αλλά και άνεση από το πρωί ως το βράδυ. Από μέσα το graphic T-shirt σε λευκό και μπλε, συνδυάζεται πάρα πολύ αρμονικά με το blazer και το τζιν, ενώ συνθέτει μια πιο φρέσκια εικόνα. Η ζώνη και η ταμπά bucket τσάντα έρχονται σαν επιστέγασμα της διαχρονικής αισθητικής και τα μαύρα mules με το kitten heel δίνουν μια αναβαθμισμένη εικόνα σε όλο το look.

Αν θέλεις και εσύ να ντυθείς από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτά ακριβώς τα κομμάτια, είναι πολύ εύκολο. Η συλλογή Tommy Hilfiger Fall 2023 είναι διαθέσιμη στο tommy.com, στα καταστήματα Tommy Hilfiger και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.