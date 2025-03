Model off duty: 5 looks για να πετύχεις το στιλ που λατρεύουν τα supermodels

Tα θρυλικά μοντέλα των ‘90s παραμένουν η απόλυτη έμπνευση

Στη δεκαετία του ‘90, τα supermodels Ναόμι Κάμπελ, Κέιτ Μος, Κρίστι Τέρλινγκτον, Σίντι Κρόφορντ, Λίντα Εβαντζελίστα και Κλόντια Σίφερ (γνωστές και ως "the big six")—κυριάρχησαν στις πασαρέλες.

Καθώς η φήμη τους εκτοξεύθηκε, έγιναν επίσης τα αγαπημένα πρόσωπα των παπαράτσι, ακόμη και όταν δεν περπατούσαν στις πασαρέλες ή δεν συμμετείχαν σε μεγάλες καμπάνιες μόδας.

Έτσι, είτε ταξίδευαν ανά τον κόσμο είτε εμφανίζονταν σε glamorous πάρτι, κάθε τους look καταγραφόταν. Από το airport outfit της Σίντι Κρόφορντ με δερμάτινο blazer και ψηλόμεσο τζιν το 1991, μέχρι τις iconic εμφανίσεις της Ναόμι Κάμπελ και της Κέιτ Μος, αμέτρητα off-duty σύνολα ξεπέρασαν την εποχή τους και μετατράπηκαν σε διαχρονική πηγή έμπνευσης. Δεκαετίες αργότερα, τα supermodels των ‘90s παραμένουν η απόλυτη έμπνευση για το model off duty στιλ των διασημότερων it girls.

Για να σε βοηθήσουμε να κινηθείς προς τη σωστή κατεύθυνση, συγκεντρώσαμε παρακάτω τις εμφανίσεις που αξίζει να αντιγράψεις.

Σίντι Κρόφορντ

Kένταλ Τζένερ

Έλσα Χοσκ

Kάια Γκέρμπερ

Xέιλι Μπίμπερ