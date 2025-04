Λευκό τζιν: 5 looks που θα σε εμπνεύσουν να το φορέσεις

White is the new black και το λευκό τζιν κατακτά, όχι μόνο την καρδιά αλλά και την ανοιξιάτικη γκαρνταρόμπα μας

Το λευκό τζιν έχει μια αξεπέραστη γοητεία. Κομψό και «καθαρό», κολακεύει τη σιλουέτα με το σωστό styling ενώ δίνει και αέρινα vibes στο συνολικό look.

Μπορεί ένα λευκό τζιν να μοιάζει με ένα τολμηρό κομμάτι στις συλλογές μας, το οποίο βγαίνει από τη ντουλάπα μόνο σε ξεχωριστές περιπτώσεις, η αλήθεια όμως είναι πως πρόκειται για ένα item της γκαρνταρόμπας το οποίο δεν αποτελεί αυτού καθαυτού ανοιξιάτικο κομμάτι.

Πώς να φορέσεις το λευκό τζιν την άνοιξη

Το λευκό τζιν είναι ιδανικό και για τον χειμώνα και για το φθινόπωρο, στην προκειμένη περίπτωση όμως, ας μιλήσουμε για το λευκό τζιν και τα ανοιξιάτικα looks.

Ξεκινώντας να πω πως ναι, το τζιν είναι ένα από τα πιο διαχρονικά και ευέλικτα items της γκαρνταρόμπας μας. Κλασικό και στιλάτο, μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ χαρίζοντας αφενός άνεση, αφετέρου φινέτσα. Όσον αφορά το λευκό τζιν τώρα, υπάρχει για να δώσει ένα έξτρα παιχνίδισμα και μια έξτρα φρεσκάδα σε κάθε look. Διατηρώντας όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά του κλασικού τζιν, έρχεται να προσθέσει προσωπικότητα και φως σε κάθε look.

Πώς να το συνδυάσετε; με μια κομψή μαρινιέρα (αγαπημένος συνδυασμός των πιο στιλάτων Γαλλίδων) ή το μοδάτο dusty pink και το buttery yellow. Μπορεί να συνδυαστεί επίσης με μαύρο και καφέ, μπορεί όμως να δημιουργήσει total white looks που σίγουρα δεν θα περάσουν απαρατήρητα.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει looks των πιο στιλάτων γυναικών που θα σε εμπνεύσουν για τα επόμενα ανοιξιάτικα looks σου

Λευκό τζιν + suede πανωφόρι

Λευκό τζιν + μαρινιέρα + sneakers

Λευκό τζιν + καπαρντίνα + μπαλαρίνες

Total White

Instagram/@josefinehj

Λευκό τζιν +croped πανωφόρι