Οι boho τσάντες με retro vibes είναι τάση και οι Νεοϋορκέζες δεν μπορούν να σταματήσουν να τις κρατούν

Οι boho τσάντες βρίσκονται στα trend- όχι άδικα αν με ρωτάς- και μπορούν να δώσουν έναν νοσταλγικό και συνάμα ιδιαίτερα κομψό αέρα σε κάθε ανοιξιάτικο look

Τα street style looks της Νέας Υόρκης μπορούν να χαρίσουν άφθονη έμπνευση, με τις boho τσάντες να βρίσκονται στη λίστα με τα αγαπημένα αξεσουάρ των πιο στιλάτων Νεοϋορκέζων.

Στα must have items για τον πιο ζεστό καιρό του χρόνου μπορεί να βρίσκονται τα σανδάλια με navy inspo, οι βερμούδες και τα wedge, οι boho τσάντες όμως που φέρνουν μια νοσταλγία, μια vintage αισθητική και μια αξεπέραστη γοητεία, όχι μόνο έχει έρθει για να μείνει, πρόκειται να απογειώσει κάθε ανοιξιάτικο look.

Οι πιο κομψές γυναίκες της Νέας Υόρκης απογειώνουν τα ανοιξιάτικα σύνολά τους με μια vintage πινελιά. Οι άνετες σουέτ totes, ή οι εκείνες με κρόσσια, ακόμη και οι γυαλιστερές δερμάτινες saddle, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα ανοιξιάτικα looks, κάτι που δεν μας κάνει εντύπωση αφού τα ρετρό αξεσουάρ έχουν την τιμητική τους το 2025.

Κατά τη διάρκεια του μήνα μόδας της άνοιξης του 2025 μάλιστα, οίκοι υψηλής ραπτικής παρουσίασαν μια σειρά από νοσταλγικές boho τσάντες. Στην Isabel Marant, οι σουέτ τσάντες διακοσμημένες με λαμπερά χρυσά μεταλλικά τρουκς έκαναν τη διαφορά, ενώ ο οίκος Zimmermann έδωσε μια καλοκαιρινή πινελιά στην τάση με μια raffia bag με κρόσσια. Όσο για την Chloé, συνδύασε δερμάτινες τσάντες ώμου σε στιλ δεκαετίας του '70 με old-school χαρακτηριστικά, όπως δαντελένια φορέματα με βολάν και ψηλές ξύλινες πλατφόρμες .

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές τσάντες που σίγουρα θα απογειώσουν τις ανοιξιάτικες εμφανίσεις σας και αξίζει να προσθέσετε στη συλλογή σας.

Οι boho τσάντες με τα retro vibes είναι τάση και οι Νεοϋορκέζες δεν μπορούν να σταματήσουν να τις κρατούν

Tabby bag Coach/ Δείτε εδώ

COACH



Saddle Bag Dior/ Δείτε εδώ



DIOR

Raffia bag Sezane/ Δείτε εδώ

SEZANE

Chloé fringed bag/ Δείτε εδώ

Chloé

Raffia Miu Miu/ Δείτε εδώ

Miu Miu

Chloé/ Δείτε εδώ