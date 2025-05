Τα φλατ strappy sandals είναι must have για τα looks από το πρωί μέχρι το βράδυ - Συνδυάζουν άνεση και φινέτσα

Στις τάσεις του φετινού καλοκαιριού τα φλατ δετά σανδάλια βρίσκουν έδαφος, με περισσότερες γυναίκες της μόδας να τα επιλέγουν για τις κομψές all day εμφανίσεις τους

Άνετα και ευέλικτα, τα φλατ strappy sandals δεν θεωρούνται πλέον απλώς ένα πρακτικό ζευγάρι παπούτσια, αλλά όπως αποδεικνύουν, τόσο οι πασαρέλες, όσο και οι street style εμφανίσεις, είναι το must-have του καλοκαιριού.

Είτε θέλεις να τα προσθέσεις στη βαλίτσα διακοπών σου για τα looks παραλίας, είτε θέλεις να τα φορέσεις στην πόλη -ακόμα και στο γραφείο- τα φλατ δετά σανδάλια μπορούν να απογειώσουν κάθε outfit, χωρίς όμως να στερούνται άνεσης.

Για το φετινό καλοκαίρι λοιπόν, τα φλατ strappy sandals επαναπροσδιορίζονται και συνδυάζουν κομψότητα και μίνιμαλ σχεδιασμό με τον καλύτερο τρόπο.

Τα φλατ strappy sandals είναι must have για τα looks από το πρωί μέχρι το βράδυ

Το ρητό less is more εκφράζει και τα φλατ σανδάλια. Για το καλοκαίρι του 2025, οι σχεδιαστές και τα brands προτείνουν μίνιμαλ σχέδια με λεπτά λουράκια που αγκαλιάζουν διακριτικά το πόδι ενώ κυριαρχούν οι ουδέτεροι τόνοι όπως το εκρού, το μαύρο και το caramel. Επιπλέον δεν λείπουν και οι πιο chic προτάσεις, με μεταλλικές λεπτομέρειες ή έντονα χρώματα όπως το κόκκινο και το μπλε.

Το βασικό πλεονέκτημα των flat σανδαλιών είναι η άνεση που προσφέρουν. Σε αντίθεση με τα ψηλοτάκουνα, μπορείς να τα φορέσεις με όλα, από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς να ταλαιπωρηθείς λεπτό. Επιπλέον, αποπνέουν μια ανεπιτήδευτη κομψότητα και συνδυάζονται άψογα με φαρδιά, αέρινα φορέματα, λινά co-ords, ακόμη και με τζιν.

Για boho aesthetic, μπορείς να τα φορέσεις με ένα αέρινο λευκό φόρεμα και να απογειώσεις το look με μια raffia τσάντα και boho κοσμήματα ενώ για ένα urban chic look μπορείς να επιλέξει μια βερμούδα ή ένα capri παντελόνι και λινό πουκάμισο.

Από την άλλη, μια πιο chic περιστάσεις: μπορείς να επιλέξεις strappy sandals με μεταλλικές λεπτομέρειες και να τα συνδυάσεις με σατέν midi φόρεμα.

Δείτε μερικές στιλιστικές προτάσεις για να προσθέσετε τα strappy sandals στη συλλογή σας