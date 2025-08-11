Βαλίτσα διακοπών: Όλα όσα πρέπει να πακετάρεις για κομψές εμφανίσεις στο νησί
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
11 Αυγούστου 2025
Για το καλοκαίρι θέλουμε κομμάτια που να φοριούνται εύκολα, να ταιριάζουν με όλα αλλά και να μας κρατούν δροσερές και ταυτόχρονα στιλάτες – είτε πρόκειται απλώς να διανυκτερεύσουμε σε μια ρομαντική παραλία, είτε πρόκειται να κάνουμε τις βόλτες μας στα γραφικά πλακόστρωτα της πόλης του νησιού.
Αυτή τη σεζόν, οι τάσεις της μόδας έχουν ήδη υποδείξει τι θα φοράνε όλες οι γυναίκες της μόδας το καλοκαίρι με πρώτα και καλύτερα τα raffia αξεσουάρ. Ψάθινες τσάντες και καπέλα που δίνουν άρωμα resort είναι must have για αυτό το καλοκαίρι. Επίσης, οι βερμούδες έχουν κάνει ήδη δυναμικό comeback ενώ τα tie front tops έχουν ενθουσιάσει τις πιο κομψές γυναίκες της μόδας.
Από τις πασαρέλες ως τις street style εμφανίσεις, έχουμε δει τα hot items της σεζόν, τα οποία δεν πρέπει να λείπουν από τη βαλίτσα των διακοπών μας για αυτό, παρακάτω έχουμε φτιάξει μια λίστα με τα απαραίτητα για να είσαι ενημερωμένη ακόμα και στις διακοπές.
Τι θα βάλουμε στη βαλίτσα των διακοπών
Σαγιονάρες
Chic set
Φόρεμα
Oλόσωμο μαγιό
Σανδάλια
Μπαλαρίνες
Raffia τσάντα
Tie front top
Jort
Λευκή φούστα
Λινό πουκάμισο
