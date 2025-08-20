Πώς θα μοιάζεις με Γαλλίδα στα νησιά τους Αιγαίου

Το κομψό και ανεπιτήδευτο styling είναι κάτι που ακολουθεί πάντα τις Παριζιάνες, κάτι φυσικά που είναι λογικό να μας εμπνέει. Η διαχρονική φινέτσα τις ακολουθεί σε κάθε περίσταση και κάθε εμφάνισή τους, έτσι συμβαίνει και στα looks των διακοπών. Το styling τους είναι λιτό, αέρινο και με μια αίσθηση ανεμελιάς.

Επιλέγουν ελαφριές υφές, γήινες αποχρώσεις, πλεκτά φορέματα και chic set σε ουδέτερους τόνους. Το αγαπημένο τους αξεσουάρ είναι το ψάθινο καλάθι- και το καπέλο ενώ casual κομψότητά τους που μοιάζει αυθόρμητη είναι ιδιαίτερα προσεγμένη.



Από ένα μεταξωτό φουλάρι σαν μπαντό μέχρι ένα μαγιό που αντικαθιστά το τοπ, η παριζιάνικη αισθητική στις διακοπές δεν χάνει ποτέ την αίγλη της, για αυτό και εμείς έχουμε συγκεντρώσει μερικά κομψά looks για να εμπνευστείς για τις επόμενες εμφανίσεις σου στο νησί.



Τι φορούν οι φινετσάτες Παριζιάνες στις διακοπές τους

Λευκό φόρεμα

Raffia αξεσουάρ

Κόκκινα Mary janes

Crochet

Μαντήλι