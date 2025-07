Η Gen Z έχει στιλ: Οι τάσεις που υιοθετεί αυτό το καλοκαίρι και έχουν γίνει ανάρπαστες

Η Gen Z έχει μεγάλη επιρροή στις τάσεις της μόδας και τώρα οι στιλιστικές τους επιλογές έχουν γίνει τα απόλυτα trends του καλοκαιριού

Το στιλ των fashionistas της Gen Z είναι αβίαστο αλλά και προσεκτικά επιμελημένο, συνδυάζει τη νοσταλγία με μοντέρνες πινελιές και μετατρέπει κάθε outfit. Όπως μπορεί κανείς να δει με μια «βόλτα» στα προφίλ των πιο κομψών fashionistas, έμφαση δίνεται στην υφή και τη λάμψη, αλλά όχι με την κλασική έννοια.

Οι σιλουέτες είναι απαλές και πιο ρευστές, ενώ η κλασική καλοκαιρινή χρωματική παλέτα εμπνέεται από τη φύση. Επιπλέον, μπορεί κανείς να αντιληφθεί την επιστροφή σε παλαιότερες δεκαετίες. Τα vintage στοιχεία πρωταγωνιστούν αλλά επαναπροσδιορίζονται, έρχονται στο σήμερα και γίνονται τα απόλυτα trends του καλοκαιριού.

Τα trends που υιοθετεί η Gen Z αυτό το καλοκαίρι



Διαφάνειες

Ενώ οι διαφάνειες είναι στη μόδα τα τελευταία χρόνια, η Gen Z αυτό το καλοκαίρι επιλέγει λεπτές λεπτομέρειες και ρομαντικές σιλουέτες. Σκέψου lingberries, φορέματα με βολάν και δαντελένιες φούστες.



Μεταλλικές λεπτομέρειες

Οι μεταλλικές λεπτομέρειες είναι παντού αυτό το καλοκαίρι. Από σανδάλια και μπικίνι μέχρι αξεσουάρ, τα μεταλλικά στοιχεία είναι must have με τη Gen Z να προσδίδει μια φουτουριστική αλλά και λαμπερή αισθητική σε κάθε look.

Baby blue

Το buttery yellow μπορεί να ήταν -και ακόμα να είναι- ένα από τα πιο hot χρώματα της σεζόν, η Gen – Z όμως έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στο απαλό και γλυκό baby-blue για τα δροσερά looks του καλοκαιριού.

Gingham print

Tα prints έχουν έρθει για ακόμη μια σεζόν για να μείνουν. Το πουά και ιδιαίτερα το καρό print έχει γίνει το αγαπημένο των Gen – Z fashionistas που μετατρέπουν αυτό το καλοκαίρι κάθε outfit σε έναν παιχνιδιάρικο καμβά για να ολοκληρώσουν το styling.

Flare jeans

Ενώ τα bootcut έχουν σταδιακά αντικαταστήσει τα εξαιρετικά φαρδιά ψηλόμεσα τζιν, η Gen – Z έχει κάνει μόδα ξανά τα χαμηλοκάβαλα τζιν και τα συνδυάζει με crop tops, t – shirts και tie front tops.