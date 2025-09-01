Καλοκαιρινό φόρεμα: 5 στιλάτοι τρόποι για να το φορέσεις στο γραφείο το φθινόπωρο

Μπορεί οι διακοπές να έφτασαν στο τέλος τους, σίγουρα η αίσθηση της ξεγνοιασιάς όμως θα κάνει καιρό να φύγει

Κι ακόμα κι αν η επιστροφή στην καθημερινότητα είναι δύσκολη, ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί μια νέα αρχή, με νέους στόχους και νέες εμπειρίες να βρίσκονται μπροστά μας.



Για εσένα όμως που δεν μπορείς να αποδεχτείς ακόμη πως η αλμύρα του νησιού πρέπει να μπει σε ένα μαγικό βαζάκι και να περιμένει έναν χρόνο για να σε ξαναβρεί, μπορείς να φέρεις το καλοκαίρι – και το νησιώτικο αέρα - στην πόλη, με items της γκαρνταρόμπας σου.



Μπορεί η Δευτέρα να σε βρίσκει στο γραφείο, αν θέλεις όμως να διατηρήσεις την καλοκαιρινή σου αύρα εκείνο που έχεις να κάνεις είναι από αύριο να φοράς τα αγαπημένα σου summer dresses και να κάνεις το οκτάωρό σου με άλλη διάθεση. Πίστεψέ με, θα λειτουργήσει υπέρ σου.



Για να φορέσεις το καλοκαιρινό σου φόρεμα στο γραφείο υπάρχουν πολλοί στιλάτοι τρόποι. Αφενός, τα αξεσουάρ θα του δώσουν μια νέα υπόσταση, αφετέρου τα sneakers είναι σίγουρα ο καλύτερός σου φίλος.

Δες παρακάτω μερικά looks για να εμπνευστείς



Με sneakers

Με μπαλαρίνες

Με t-shirt

Με minimal αξεσουάρ

Με καμπαρντίνα