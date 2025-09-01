Καλοκαιρινό φόρεμα: 5 στιλάτοι τρόποι για να το φορέσεις στο γραφείο το φθινόπωρο
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
1 Σεπτεμβρίου 2025
Κι ακόμα κι αν η επιστροφή στην καθημερινότητα είναι δύσκολη, ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί μια νέα αρχή, με νέους στόχους και νέες εμπειρίες να βρίσκονται μπροστά μας.
Για εσένα όμως που δεν μπορείς να αποδεχτείς ακόμη πως η αλμύρα του νησιού πρέπει να μπει σε ένα μαγικό βαζάκι και να περιμένει έναν χρόνο για να σε ξαναβρεί, μπορείς να φέρεις το καλοκαίρι – και το νησιώτικο αέρα - στην πόλη, με items της γκαρνταρόμπας σου.
Μπορεί η Δευτέρα να σε βρίσκει στο γραφείο, αν θέλεις όμως να διατηρήσεις την καλοκαιρινή σου αύρα εκείνο που έχεις να κάνεις είναι από αύριο να φοράς τα αγαπημένα σου summer dresses και να κάνεις το οκτάωρό σου με άλλη διάθεση. Πίστεψέ με, θα λειτουργήσει υπέρ σου.
Για να φορέσεις το καλοκαιρινό σου φόρεμα στο γραφείο υπάρχουν πολλοί στιλάτοι τρόποι. Αφενός, τα αξεσουάρ θα του δώσουν μια νέα υπόσταση, αφετέρου τα sneakers είναι σίγουρα ο καλύτερός σου φίλος.
Δες παρακάτω μερικά looks για να εμπνευστείς
Με sneakers
Με μπαλαρίνες
Με t-shirt
Με minimal αξεσουάρ
Με καμπαρντίνα
