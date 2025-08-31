Το αγαπημένο τζιν των Γαλλίδων και πώς να το φορέσεις με Παριζιάνικο αέρα
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
31 Αυγούστου 2025
Οι πιο στιλάτες Γαλλίδες επενδύουν σε ένα dark-wash τζιν, βαθύ indigo σκουρόχρωμο, που φοριέται με απόλυτη ευκολία όχι μόνο τον χειμώνα, αλλά και στις μεταβατικές εποχές. Τα dark-wash jeans χωρίς φθορές αποτελούν ιδανικά κομμάτια για τη δημιουργία ανεπιτήδευτα κομψών looks.
Είναι γνωστό της πάσης πως οι Γαλλίδες δεν ακολουθούν τις τάσεις. Πολλές φορές τις δημιουργούν θα τολμήσω να πω, παρόλα αυτά, η γκαρνταρόμπα τους απαρτίζεται από διαχρονικά κομμάτια με καθαρές γραμμές. Το dark-wash jean σε ίσια ή slim γραμμή και ψηλόμεσο είναι σίγουρα ένα από αυτά.
Το αγαπημένο τζιν των Γαλλίδων
Με αυτό δημιουργούν κομψά και ανεπιτήδευτα looks ενώ το συνδυάζουν με ελαφριά ρούχα, όπως ένα λευκό tank top ή ένα πουκάμισο.
Επιπλέον, συχνά το φορούν με loafers, μπαλαρίνες ή ακόμη και kitten heels. Αν θέλεις να υιοθετήσεις το παριζιάνικο στιλ πάντως, να θυμάσαι πως το κλειδί είναι να κρατήσεις το outfit σου απλό. Σε πιο δροσερές ημέρες ένα cardigan δεμένο στους ώμους είναι ιδανικό, μπορείς όμως να το φορέσεις και με ένα blazer και, παρακάτω έχουμε μερικά looks για να εμπνευστείς.
Πώς να το φορέσεις με Παριζιάνικο αέρα
