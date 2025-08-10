Μπορεί ένα ολόσωμο μαγιό να φορεθεί και εκτός παραλίας; Φυσικά και μπορεί και, οι fashionistas «ορκίζονται» στους απρόσμενους αυτούς συνδυασμούς

Τα ολόσωμα μαγιό έχουν επιστρέψει αυτό το καλοκαίρι πιο ανανεωμένα από ποτέ. Τα είδαμε στις πασαρέλες ενώ οι πιο στιλάτες γυναίκες της μόδας τα φορούν, όχι μονάχα στην παραλία αλλά τα επιλέγουν και στις εξόδους τους το βράδυ.



Από τα ρομαντικά στα πιο sexy και από τα κλασικά κομψά στα πιο edgy, τα ολόσωμα μαγιό αποτελούν την ιδανική επιλογή αν ψάχνεις ένα bodysuit όχι μόνο για να απογειώσεις το beachwear σου αλλά και αν θέλεις να δώσεις μια σπιρτάδα στο night look σου.

Τα ολόσωμα μαγιό που θα φορέσεις από την παραλία έως το night out

Μπορείς να επιλέξεις μεταξύ επιλογών με print, με ντραπέ λεπτομέρειες, με μεταλλικά στοιχεία αλλά και με cut outs που μεταμορφώνουν αμέσως κάθε εμφάνιση.



Πώς θα τα φορέσεις; Μπορείς να ταιριάξεις το ολόσωμο μαγιό σου με ένα ψηλόμεσο jean και thong heels για μια εντυπωσιακή αλλά ανάλαφρη εμφάνιση, αλλά μπορείς να το σετάρεις και με μια maxi φούστα με κομψά φλατ. Οι επιλογές είναι πολλές και δεν μπορεί να σε περιορίσει κανείς, μόνο η δική σου αισθητική, για αυτό παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά ολόσωμα μαγιό που θα φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και θα εντυπωσιάσουν.

Δες παρακάτω τα ολόσωμα μαγιό

Sugarfree

Yamamay

Vilebrequin

Calzedonia