Αν είσαι από εκείνες που ετοιμάζουν τώρα τη βαλίτσα των διακοπών, έχουμε ετοιμάσει μια λίστα με τα 5 items που δεν πρέπει να ξεχάσεις αν θέλεις άνεση και στιλ στο νησί

Εκτός από τα αγαπημένα σου set, τα αέρινα φορέματα, τα βραδινά σου outfits και τα λαμπερά σου αξεσουάρ, στη βαλίτσα των διακοπών σου πρέπει να προσθέσεις items που, όχι μόνο είναι στιλάτα αλλά θα σε βοηθήσουν να παραμείνεις και άνετη.



Ένα από αυτά για παράδειγμα είναι τα sneakers. Ναι, στο νησί θα φορέσεις τα κομψά σου φλατ και τα heels σου, αλλά τι γίνεται τις ημέρες που θα θέλεις να περπατήσεις στη Χώρα; Δες παρακάτω όσα δεν πρέπει να ξεχάσεις για τις διακοπές σου.

5 items που δεν πρέπει να ξεχάσεις στην πόλη αν πακετάρεις τώρα για διακοπές