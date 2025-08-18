5 items που δεν πρέπει να ξεχάσεις στην πόλη, αν πακετάρεις τώρα για διακοπές
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
18 Αυγούστου 2025
Αν είσαι από εκείνες που ετοιμάζουν τώρα τη βαλίτσα των διακοπών, έχουμε ετοιμάσει μια λίστα με τα 5 items που δεν πρέπει να ξεχάσεις αν θέλεις άνεση και στιλ στο νησί
Εκτός από τα αγαπημένα σου set, τα αέρινα φορέματα, τα βραδινά σου outfits και τα λαμπερά σου αξεσουάρ, στη βαλίτσα των διακοπών σου πρέπει να προσθέσεις items που, όχι μόνο είναι στιλάτα αλλά θα σε βοηθήσουν να παραμείνεις και άνετη.
Ένα από αυτά για παράδειγμα είναι τα sneakers. Ναι, στο νησί θα φορέσεις τα κομψά σου φλατ και τα heels σου, αλλά τι γίνεται τις ημέρες που θα θέλεις να περπατήσεις στη Χώρα; Δες παρακάτω όσα δεν πρέπει να ξεχάσεις για τις διακοπές σου.
- Άνετα αλλά κομψά παπούτσια
Οι βόλτες στο νησί χρειάζονται άνετα παπούτσια αλλά που να μην στερούνται κομψότητας. Ένα ζευγάρι λευκά sneakers λοιπόν που συνδυάζουν άνεση και στιλ – αλλά ταιριάζουν και όλα είναι απαραίτητα.
- Crossbody bag
Μια chic τσάντα που χωράει τα απαραίτητα είναι το κομμάτι κλειδί των διακοπών. Προτίμησε ουδέτερα χρώματα ή metallics και θα την κρατήσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ.
- Πανωφόρι
Ένα πανωφόρι είναι αναγκαίο, ιδίως για το νησί. Μπορείς να επιλέξεις ένα oversized λινό πουκάμισο ή ένα denim jacket.
- Statement γυαλιά ηλίου
Τα κατάλληλα γυαλιά ηλίου μπορούν να απογειώσουν κάθε εμφάνιση, για αυτό πριν πακετάρεις φρόντισε να βάλεις στη τσάντα σου τα αγαπημένα σου γυαλιά, εκείνα που σε βολεύουν και αναδεικνύουν το πρόσωπό σου.
- Bucket hat
Τα bucket hat έχουν επιστρέψει στη μόδα και, εδώ που τα λέμε είναι απαραίτητα για τις διακοπές. Ιδανικά τόσο για στιλ, όσο και για προστασία τις ηλιόλουστες ημέρες του Αυγούστου.
