Τα παπούτσια από το 2010 γίνονται must have του καλοκαιριού και θα απογειώσουν τις εμφανίσεις σου με φόρεμα - και όχι μόνο

Τα PVC shoes έχουν επιστρέψει και έχουν προσγειωθεί στο σήμερα – απευθείας από το 2010

Όπως και οι περισσότερες τάσεις παλαιότερων δεκαετιών μεταξύ '00s και έπειτα, έτσι και τα PVC παπούτσια, είτε μιλάμε για φλατ, είτε για τακούνια, έχουν βρει ένθερμες θαυμάστριες στον κόσμο της μόδας φέρνοντας νοσταλγικά vibes με έναν σύγχρονο τρόπο.

Τα PVC παπούτσια και τα jelly sandals έχουν γίνει τα go – to κομμάτια του καλοκαιριού, όχι μόνο λόγο του στιλ τους, αλλά και χάρη στην ευελιξία που χαρίζουν. Είναι άνετα και ταιριάζουν με τα πάντ. Τόσο απλά και τόσο εύκολα μπορούν να φορεθούν από την πρωινή έξοδο στη απογευματινή βόλτα, στις διακοπές στο νησί και στην πόλη.

Να σου θυμήσουμε πως, ο οίκος Chloé παρουσίασε στη συλλογή Spring/ Summer 2025 ένα εντυπωσιακό ζευγάρι πλατφόρμες με ροζ PVC ενώ στις πασαρέλες των οίκων Versace, Bottega Veneta και Victoria Beckham είδαμε εκδοχές, από τις πιο ρομαντικές στις πιο μίνιμαλ.

Τα παπούτσια από το 2010 που επανέρχονται στις τάσεις του σήμερα

Τα τακούνια, οι πλατφόρμες και τα thong PVC φλατ έχουν επαναπροσδιοριστεί με τις νέες σιλουέτες να δίνουν μια πιο παιχνιδιάρικη αίσθηση σε κάθε εμφάνιση. Ταιριάζουν με κάπρι αλλά και με βερμούδα, με φόρεμα και με φούστα εξίσου καλά.

Σκέψου, η Χάλι Μπίμπερ τα φορά συχνά στις εξόδους της ενώ οι influencers το ταιριάζουν με βερμούδες και φορέματα.

Instagram/@haileybieber

Πάρε έμπνευση από τις εμφανίσεις των fashion lovers



