4 items από τα '70s που κάνουν δυναμικό comeback και τα βλέπουμε παντού

Η μόδα των ‘70s επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ, και αυτό το καλοκαίρι τα items της δεκαετίας αυτής έχουν την τιμητική τους

Στις τάσεις αυτή τη χρονιά έχουμε δει πολλά κομμάτια από παλαιότερες δεκαετίες. Από τα sneakers των ΄80s, μέχρι τα τζιν παντελόνια των ‘00s, οι fashionistas λατρεύουν την αβίαστη κομψότητα των items του χθες και τη νοσταλγία που χαρίζουν.

Από τα boho μέχρι τα disco items και τα κομμάτια με τις minimal γραμμές, τα στιλ εκείνης της εποχής επαναπροσδιορίζονται και έρχονται πιο ανανεωμένα από ποτέ.

4 items από τα '70s που κάνουν δυναμικό comeback και βλέπουμε παντού

Το boho πουκάμισο

Με ρομαντικό vibe, βολάν και χαλαρή γραμμή, το boho πουκάμισο αυτό το καλοκαίρι φοριέται με φαρδιά παντελόνια ή τζιν. Σκέψου το με ένα δερμάτινο γιλέκο ή μια φαρδιά ζώνη, πόσο κομψό και cool είναι.

Ρομαντικά πουά

Τα πουά δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα, αλλά αυτή τη σεζόν εμφανίζονται σε πιο ρομαντικές και κομψές εκδοχές. Εμπνευσμένα από τη Jane Birkin, τα τοπ με πουά σχέδια φοριούνται ιδανικά με φαρδιά παντελόνια ή και βερμούδες.

Το τοπ με φιόγκο στον λαιμό

Γνωστό και ως tie-neck blouse, αυτό το στιλ είναι άκρως θηλυκό. Είναι ιδανικό τόσο για office looks όσο και για πιο επίσημες εμφανίσεις.

Το disco τοπ με κρόσσια

Η λάμψη της disco εποχής επιστρέφει μέσα από τα τοπ με παγιέτες και τα εντυπωσιακά κρόσσια. Εμπνευσμένο από τη θρυλική Grace Jones, το συγκεκριμένο στιλ είναι ιδανικό για βραδινές εξόδους.



