Κάθε σεζόν κυριαρχεί και ένα item, αν όμως υπάρχει κάποιο το οποίο διαχρονικά πρωταγωνιστεί αυτή την εποχή αυτό δεν είναι άλλο από το πλεκτό φόρεμα.

Είτε μάλλινο, είτε βαμβακερό, το πλεκτό φόρεμα αποτελεί μια από τις πλέον ευέλικτες επιλογές της εποχής αφού, αφενός δεν χρειάζεται υπερβολές στο styling για να δείχνει σικάτο, αφετέρου μπορεί να φορεθεί σε οποιαδήποτε περίσταση.

Η μόδα κάνει μια στροφή προς τα basic κομμάτια αυτή την εποχή άλλωστε, επομένως είναι ιδανικό για να συμβαδίσεις με στιλ και άνεση στις τάσεις της εποχής. Οι υφές παίζουν καθοριστικό ρόλο, τα χρώματα έρχονται από τις πιο γήινες αλλά και μελαγχολικές παλέτες του χρόνου και η cozy αισθητική είναι αυτή που μας συνοδεύει σε κάθε στιγμή της ημέρας μας.

Αυτό είναι το φόρεμα που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη αυτή τη σεζόν - Πώς θα το φορέσεις

Με αυτήν ακριβώς τη λογική τα πλεκτά φορέματα δικαίως κυριαρχούν, και, μάλιστα μπορούν να φορεθούν από το πρωινό στο γραφείο, μέχρι και την έξοδο στην πόλη. Σκέψου ένα φόρεμα με πλέξη σε γήινη απόχρωση συνδυασμένο με ψηλές σουέντ μπότες και ένα καφέ παλτό ή, ένα μαύρο πλεκτό φόρεμα με sling backs ή μπαλαρίνες με prints και biker jacket, για ένα πιο rock αποτέλεσμα.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές ιδέες για εσένα που θέλεις να εντάξεις το πλεκτό φόρεμα στη συλλογή σου και, πίστεψέ με, θα το λατρέψεις.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks

Maxi με μαύρες μπότες

Getty Images

Μίνι με ψηλές μπότες

Getty Images

Με silk scarf

Getty Images

Με sneakers

Getty Images

Με Birkenstock