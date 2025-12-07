Το «αόρατο» αξεσουάρ που απογειώνει κάθε outfit (και έχεις ήδη στη ντουλάπα σου) γίνεται και πάλι statement
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
7 Δεκεμβρίου 2025
Οι ζώνες δεν περιορίζονται πια μονάχα στο να κρατούν απλώς το παντελόνι αλλά φοριούνται με διάφορους τρόπους. Χαλαρά, χαμηλά στη λεκάνη, ή σφιχτά σε oversized σακάκια, δεμένα πάνω από φορέματα, ή σε total denim looks, οι ζώνες είναι το αξεσουάρ εκείνο που αναβαθμίζει κάθε look χωρίς καμία προσπάθεια.
Σκέψου τη ζώνη με το διάσημο διπλό G της Gucci, τις χαρακτηριστικές boho αλυσίδες της Chloé, τις σουέτ ζώνες της Loewe με τρουκς ή εκείνες με το χαρακτηριστικό logo του οίκου. Όλες από όσες προαναφέρω, αλλά και αμέτρητες άλλες, ολοκληρώνουν κάθε look ενώ παράλληλα είναι σαν να προσθέτεις ένα ακόμη έξτρα κόσμημα στο outfit σου.
Το «αόρατο» αξεσουάρ που απογειώνει κάθε outfit σου (και έχεις ήδη στη ντουλάπα σου) γίνεται και πάλι statement
Αν θέλεις να πειραματιστείς, μια εντυπωσιακή αλυσίδα ή μια bold ζώνη με μεταλλικές λεπτομέρειες κάνει αμέσως ένα σύνολο πιο ενδιαφέρον ενώ μια δερμάτινη ζώνη σε μαύρο ή καφέ, με διακριτική αλλά στιβαρή αγκράφα, αποτελεί επένδυση δεκαετίας.
Επιπλέον, οι πολύ φαρδιές ζώνες, τις οποίες είδαμε και το καλοκαίρι, μπορούν να κάνουν κάθε look να θυμίζει Y2K αλλά με σύγχρονο αέρα ενώ για καθημερινή βάση μια κλασική ζώνη, λεπτή ή μεσαίου μεγάθους με χρυσή αγκράφα, κάνει το ντύσιμο να δείχνει ολοκληρωμένο και κυρίως προσεγμένο.
Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks και τόλμησε να προσθέσεις στη συλλογή σου κάθε στιλ ζώνης
