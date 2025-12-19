Τα φλατ παπούτσια μπορεί να χαρίζουν μια μοναδική άνεση, ιδίως όταν έχεις μια «μεγάλη» ημέρα και πρέπει να γυρίσεις ολόκληρη την πόλη με τα πόδια, τι γίνεται όμως με τους στιλιστικούς συνδυασμούς που, πολλές φορές μας περιορίζουν;

Για καλή μας τύχη οι πιο στιλάτες γυναίκες της μόδας ήδη έχουν υιοθετήσει στιλ που θα βλέπουμε την επόμενη χρονιά, με τα φλατ παπούτσια να έχουν φυσικά την τιμητική τους, οι εμφανίσεις τους λοιπόν αποτελούν πηγή έμπνευσης.

Από τις μπαλαρίνες και τα φλατ τύπου Mary Janes, μέχρι τα loafers, τα sneakers, ακόμη και τα clogs, τα φλατ που κυριαρχούν και θα βλέπουμε παντού το 2026, είναι άνετα και συνάμα στιλάτα, δίνουν από τη μία cool και από την άλλη chic vibes, και μπορείς με αυτά να δημιουργήσεις αμέτρητους συνδυασμούς για κάθε στιγμή της ημέρας.

5 + 2 φλατ παπούτσια που θα βλέπουμε παντού το 2026 και αξίζει να προσθέσεις στη συλλογή σου

Σκέψου τα loafers για παράδειγμα. Ευέλικτα και κομψά, μπορείς να τα φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και ιδίως σε κάποιο επαγγελματικό ραντεβού ή κάποια βραδινή έξοδο. Ταιριάζουν με τζιν αλλά και με παντελόνι, με φόρεμα ή φούστα ενώ από την άλλη ενώ τα σουέτ φλατ, όπως οι μπαλαρίνες ή τα μοκασίνια, έρχονται να δώσουν μια πιο vintage αλλά παράλληλα και μια chic πινελιά σε κάθε outfit.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μια λίστα με τα φλατ παπούτσια που σίγουρα θα κυριαρχήσουν τη νέα χρονιά και, αν ψάχνεις items που υμνούν την άνεση αλλά με ένα πιο κομψό twist, κράτα σημειώσεις από τα It Girls.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks