Πώς θα φορέσεις τις χρωματιστές κάλτσες με τον πιο stylish τρόπο – 6 looks για να εμπνευστείς

Θα δώσουν σε κάθε look μοναδικά vibes

Οι χρωματιστές κάλτσες δεν είναι πια μια κρυφή λεπτομέρεια αλλά έχουν μπει για τα καλά στα σύνολά μας για να δώσουν σε κάθε outfit την fun και stylish πινελιά που αξίζει.

Ευέλικτες πια σε ό,τι αφορά τους στιλιστικούς συνδυασμούς, οι κάλτσες δεν περιορίζονται και δεν θεωρούνται πια ένα αξεσουάρ που πρέπει να είναι στην αφάνεια, αντιθέτως πρέπει να φαίνεται και να έρχεται είτε σε αντίθεση με το σύνολο, είτε σε πλήρη εναρμόνιση.

Οι πιο κομψές γυναίκες της μόδας, από τις street stryle εμφανίσεις τους μέχρι και τις αναρτήσεις τους στο Instagram, συνδυάζουν τις χρωματιστές κάλτσες τους με sneakers, δίνοντας χρώμα και χαρακτήρα σε casual και athleisure looks αλλά και με loafers ή μπαλαρίνες, προσφέροντας μια ανατρεπτική αλλά κομψή πινελιά.

Οι χρωματιστές κάλτσες είναι εδώ για να μείνουν — και αξίζουν μια θέση σε κάθε γκαρνταρόμπα.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks