Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν κάθε ημέρα και περισσότερο η σκέψη μας φυσικά δεν είναι στην τσιμεντένια πόλη αλλά στην παραλία, και κατ' επέκταση στις αγορές του καλοκαιριού – και πιο συγκεκριμένα στην αγορά του ιδανικού μαγιό.

Χρειάζεσαι όμως ένα καινούργιο μαγιό και φέτος; Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται κάθε σεζόν να προσθέτεις ένα νέο μαγιό στη συλλογή σου.

Ένα καλό μαγιό μπορεί να κρατήσει για περισσότερες από μία σεζόν, αρκεί να έχει διατηρηθεί σωστά και να εξακολουθεί να σου προσφέρει άνεση και σωστή εφαρμογή, πριν λοιπόν βιαστείς να αποκτήσεις ένα νέο, αξίζει να κάνεις έναν μικρό έλεγχο στη συλλογή σου.

Μπορείς να φορέσεις το περσινό σου μαγιό; Τι να προσέξεις για να μην ξοδέψεις άσκοπα τα χρήματά σου

Το αν μπορείς να φορέσεις ξανά το περσινό σου μαγιό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το πόσο συχνά το φόρεσες, πώς το φρόντισες και φυσικά σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα. Το χλώριο, το αλάτι, ο ήλιος και οι συχνές πλύσεις επηρεάζουν το ύφασμα περισσότερο απ’ όσο νομίζεις. Αν λοιπόν το μαγιό σου παραμένει σταθερό, άνετο και κολακευτικό, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το αποχωριστείς.

Σε αντίθεση, αν το ύφασμα έχει χαλαρώσει, αν οι τιράντες δεν στηρίζουν σωστά ή αν το χρώμα έχει ξεθωριάσει έντονα, τότε ίσως ήρθε η στιγμή για αντικατάσταση.

Τα tips για να κρατήσεις το μαγιό σου περισσότερα χρόνια