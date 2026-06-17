Track shorts: Πώς θα φορέσεις σαν It Girl τα αθλητικά σορτσάκια – Ταιριάζουν με τα πάντα, δίνουν cool vibes

Αν θεωρείς πως τα denim shorts θεωρούνταν η απόλυτη επιλογή του καλοκαιριού, φέτος τα δεδομένα αλλάζουν και φέρνουν τα track shorts, γνωστά και ως αθλητικά σορτς με χαλαρή γραμμή και sporty αισθητική.

Τα track shorts έχουν κατακτήσει τις γκαρνταρόμπες των πιο στιλάτων γυναικών και αναδεικνύονται ως το απόλυτο fashion item της σεζόν.



Από τις πασαρέλες και το street style μέχρι τις εμφανίσεις των πιο κομψών γυναικών, τα track shorts αποδεικνύουν πως τα κομμάτια που κάποτε προορίζονταν αποκλειστικά για την προπόνηση μπορούν πλέον να πρωταγωνιστήσουν στα πιο κομψά καθημερινά σύνολα, άλλωστε δεν είναι και η πρώτη φορά που το ακούμε αυτό. Να σου θυμίσουμε πως από το φθινόπωρο κιόλας είδαμε τα track pants, τις φόρμες, να πρωταγωνιστούν σε κάθε κομψή εμφάνιση και ακόμη βρίσκουν τη θέση τους σε κάθε γκαρνταρόμπα.

Πώς θα φορέσεις τα track shorts

Γιατί όμως οι γυναίκες της μόδας τα επιλέγουν ολοένα και περισσότερο; Τα αθλητικά σορτσάκια συνδυάζουν άνεση, πρακτικότητα και σύγχρονο στιλ. Τα ελαφριά υφάσματά τους, το λάστιχο στη μέση και οι χαρακτηριστικές λεπτομέρειες όπως οι ρίγες στο πλάι ή η σατέν υφή, τα καθιστούν κατάλληλα για κάθε περίσταση.

Σε ό,τι αφορά όμως το στιλ, το μυστικό της επιτυχίας τους βρίσκεται σίγουρα στις αντιθέσεις. Οι fashionistas δεν τα συνδυάζουν με αθλητικά ρούχα από την κορυφή ως τα νύχια αλλά επιλέγουν κομμάτια που δημιουργούν ένα στιλιστικό παιχνίδι ανάμεσα στο casual και το κομψό. Σκέψου το με ένα λευκό λινό πουκάμισο από με μπαλαρίνες ή και ένα ζευγάρι slingback. Κομψό και άνετο όσο δεν μπορείς να φανταστείς.



Αν λοιπόν θέλεις να προσθέσεις τα track pants στη συλλογή σου, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά από κομψές εμφανίσεις για να εμπνευστείς.