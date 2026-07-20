Οι τσάντες που κάνουν θραύση αυτό το καλοκαίρι δεν είναι τελικά οι raffia – Η απρόσμενη τάση που λατρεύουν τα It Girls

Όταν σκεφτόμαστε το καλοκαιρινό στιλ, το μυαλό μας πηγαίνει αυτόματα σε λινά υφάσματα και ψάθινες τσάντες κι όμως, η μόδα έχει πάντα τον τρόπο της να μας εκπλήσσει.

Το φετινό καλοκαίρι, ένα υλικό που μέχρι πρότινος θεωρούσαμε αποκλειστικά φθινοπωρινό κάνει δυναμική εμφάνιση στα looks των πιο κομψών γυναικών, το σουέτ. Οι σουέτ τσάντες έχουν εξελιχθεί στο πιο απρόσμενο αλλά και πιο πολυτελές αξεσουάρ της σεζόν.

Από τις πασαρέλες μέχρι το street style τα It Girls επιλέγουν τις απαλές υφές και τις γήινες αποχρώσεις του σουέτ, αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα δεν γνωρίζει εποχές.

Γιατί οι σουέτ τσάντες κάνουν θραύση

Το σουέτ διαθέτει μια διαχρονική πολυτέλεια, με τη βελούδινη υφή του να προσθέτει βάθος και χαρακτήρα ακόμη και στο πιο βαρετό σύνολο. Από την άλλη, οι φυσικές αποχρώσεις του, σοκολατί, ταμπά, το καφέ της καραμέλας, το μπεζ και το olive green, συνδυάζονται ιδανικά με τις καλοκαιρινές αποχρώσεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές από τις πιο κομψές γυναίκες της μόδας επιλέγουν σουέτ τσάντες στις καθημερινές εμφανίσεις αλλά και στις διακοπές τους, αποδεικνύοντας πως πρόκειται για ένα αξεσουάρ που μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Πώς να φορέσεις μια τσάντα το καλοκαίρι

Το μυστικό βρίσκεται στην αντίθεση των υλικών. Η απαλή υφή του σουέτ δένει υπέροχα με τα ανάλαφρα καλοκαιρινά υφάσματα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που δείχνει πιο ενδιαφέρον και πολυτελές. Σκέψου τη συνδυασμένη με ένα λευκό λινό φόρεμα και δερμάτινα σανδάλια για ένα minimal chic look ή με ένα ανοιχτόχρωμο τζιν, tank top και ballet flats.

Για τις διακοπές, μια καφέ ή ταμπά suede shoulder bag ταιριάζει υπέροχα με crochet φορέματα, λινά co-ords και ουδέτερες αποχρώσεις ενώ για τις βραδινές εμφανίσεις μια μίνι σουέτ τσάντα μπορεί να αντικαταστήσει το κλασικό δερμάτινο clutch.

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