Τι συμβαίνει με τα κοσμήματα ποδιών και πώς έχουν γίνει το νέο big thing της μόδας;

Αν μέχρι σήμερα θεωρούσες ότι τα κοσμήματα σταματούν στους καρπούς και τον λαιμό, ήρθε η στιγμή να αναθεωρήσεις.

Τα anklets και τα toe rings επιστρέφουν δυναμικά στη μόδα και γίνονται ένα από τα πιο cool trends του καλοκαιριού.

Εμπνευσμένα από την αισθητική των ΄00s, αλλά με μια πιο σύγχρονη και εκλεπτυσμένη προσέγγιση, τα κοσμήματα για τα πόδια έρχονται να προσθέσουν, άλλες φορές μια διακριτική πινελιά πολυτέλειας και άλλες πιο δυναμικά vibes, ακόμη και στις πιο απλές εμφανίσεις.

Αν και οι αλυσίδες και τα δαχτυλίδια για τα δάχτυλα των ποδιών έχουν ιστορία χρόνων, συνδεόμενα με διαφορετικούς πολιτισμούς και συμβολισμούς, σήμερα επανέρχονται ως fashion statement αφήνοντας πίσω τα κοχύλια και τα έντονα beach motifs που κυριάρχησαν τις προηγούμενες δεκαετίες.

Επιστρέφουν με λεπτές αλυσίδες αλλά και πιο χοντροκομμένα σχέδια, με charms, με φυσικά μαργαριτάρια, πολύχρωμες πέτρες και συνδυασμούς διαφορετικών μετάλλων που δύσκολα α αντισταθείς.

Πώς θα φορέσεις τα κοσμήματα στα πόδια σου

Φυσικά αξίζει να πούμε πως, η τάση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στα looks παραλίας, αλλά έρχεται και στις καθημερινές εμφανίσεις στην πόλη. Σκέψου, ένα διακριτικό anklet. Μπορεί να συνδυαστεί με μπαλαρίνες, Mary Janes, kitten heels ή ακόμη και sneakers ενώ ένα ή περισσότερα toe ring αναδεικνύεται ιδανικά μέσα από ένα ζευγάρι σανδάλια ή mules.



Για πιο casual εμφανίσεις, ένα τζιν με loafers ή φλατ παπούτσια αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον με μια λεπτή μεταλλική αλυσίδα στον αστράγαλο ενώ για πιο iconic εμφανίσεις μπορείς να πεις «ναι» σε πιο εκκεντρικές επιλογές και πιο bold σχέδια. Όσο για τις βραδινές εμφανίσεις, μπορούν να αποκτήσουν μια πιο ιδιαίτερη πινελιά, εκλεπτυσμένη και κομψή, με μία λεπτή αλυσίδα σε χρυσό ή ασημί, συνδυασμένη με slingback γόβες.





Όπως κι αν φορέσεις πάντως τα foot jewelry, ένα είναι το σίγουρο, οι λεπτομέρειες αυτές κάνουν μεγαλύτερη διαφορά σε κάθε εμφάνιση και οι έντονες αναφορές στα ‘00s, χωρίς καμιά αμφιβολία, έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των It Girls.



