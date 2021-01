Urban trekking: H τάση στην άσκηση που υιοθέτησαν ακόμα και οι πιο "τεμπέληδες" στην πανδημία

Τα οφέλη της άσκησης στην υγεία είναι γνωστά. Το γεγονός ότι τα γυμναστήρια είναι κλειστά εξαιτίας της πανδημίας επίσης. Η τηλεργασία που μας καθηλώνει ακόμα περισσότερες ώρες στην καρέκλα είναι και αυτή γεγονός.

Ποια είναι λοιπόν η πιο απλή μορφή άσκησης που όλοι μπορούμε να υιοθετήσουμε την εποχή της πανδημίας;

To περπάτημα με γρήγορο ρυθμό για σχεδόν μια ώρα κάθε μέρα, αρκεί για να κάψουμε θερμίδες και λίπος αλλά και βοηθά την καρδιά και τα πνευμόνια ώστε να αντλούν περισσότερο οξυγόνο. Επιπλέον, δυναμώνει τους μυς και τις αρθρώσεις σου σε όλο το σώμα – κυρίως, από τη μέση και κάτω.

Το urban trekking είναι μια παγκόσμια τάση που αποκτά όλο και περισσότερους οπαδούς την τελευταία δεκαετία.



Σύμφωνα με μια μελέτη του New Jersey Department of Health, ακόμη και το απλό περπάτημα πάνω από μια ώρα σε αστικό περιβάλλον, βοηθά να διατηρηθεί το σκελετικό και μυϊκό σύστημα υγιές, βελτιώνει τη σωματική δύναμη, μειώνει το άγχος και την κατάθλιψη, και πάνω απ’ όλα, μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων, υψηλής αρτηριακής πίεσης, καρκίνου και διαβήτη.

Όμως αν θέλoυμε να έχουμε αποτέλεσμα πρέπει να το κάνουμε σωστά.

Είναι σημαντικό να κρατάμε τον αυχένα σου σταθερό, το πιγούνι ψηλά, τις ωμοπλάτες πίσω και το στήθος μπροστά. Οι ώμοι μένουν χαλαροί. Ο κορμός ευθυτενής και τα χέρια κοντά στο σώμα, κινούμενα μπρος-πίσω σε αρμονικό τέμπο με το βηματισμό των ποδιών.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, τραβάμε την κοιλιά προς τα μέσα με στόχο τόσο την ενεργοποίηση του πυρήνα, όσο και την σταθεροποίηση της λεκάνης με τη σπονδυλική στήλη.

Κάθε μέρα αυξάνουμε το ρυθμό για να πετύχουμε ακόμα περισσότερα βήματα και υγεία για όλο το σώμα.