Οι πρώτες φωτογραφίες της Margot Robbie ως Barbie μετά τον εκπληκτικό Ryan- Ken

Μαυρισμένος με ξανοιγμένα ξανθά μαλλιά κι ένα τζιν αμάνικο τζάκετ ανοιχτό, ο Ryan έγινε ο αγαπημένος Ken των παιδικών μας χρόνων και τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τη Barbie μέσα από τις πρώτες φωτογραφίες της εκπληκτικής μεταμόρφωσης της Margot Robbie

Αφού είδαμε τον Ryan Gosling να μεταμορφώνεται εκπληκτικά σε Ken, τώρα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τη Barbie μέσα από την εκπληκτική μεταμφίεση της Margot Robbie.

Η πρώτη εικόνα της από τα γυρίσματα κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό και το αποτέλεσμα δεν μας εκπλήσσει. Η ομοιότητά της με την κούκλα των παιδικών μας χρόνων είναι εμφανής και το ροζ αυτοκίνητο είναι ένα από τα πιο κλασικά «αξεσουάρ» της Barbie.

Here's your look at Margot Robbie as #Barbie: https://t.co/jNxkFTjCiT pic.twitter.com/BUBN6kajUt