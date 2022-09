Έγινε η δεύτερη μαύρη γυναίκα στην ιστορία των Emmys που κατάκτησε Χρυσό βραβείο

Στην ψυχή μας μίλησε η χθεσινή νικήτρια Sheryl Lee Ralph, η οποία έδωσε την δική της ομιλία, παραλαμβάνοντας το Χρυσό Βραβείο για την καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε κωμική σειρά. Η πρωταγωνίστρια του «Abbott Elementary», γιόρτασε την πρώτη της νίκη στα Emmys με ένα τραγούδι αφιερωμένο στον εαυτό της και σε όλους εκείνους που συνεχίζουν να πιστεύουν στα όνειρα τους.

Φανερά συγκινημένη και έκπληκτη, ανέβηκε στη σκηνή και μόλις κράτησε στα χέρια της το Χρυσό Βραβείο, με δάκρυα στα μάτια τραγούδησε το "Εndangered species". «Σε όποιον κάποτε είχε ένα όνειρο και νόμιζε ότι το όνειρό του δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, είμαι εδώ για να σας πω πως είμαι το ζωντανό παράδειγμα του τι σημαίνει να έχεις πίστη στον εαυτό σου», είπε η Ralph καθώς κρατούσε το τρόπαιό της με περηφάνεια.

Η 65χρονη ηθοποιός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην οικογένειά της, τον σύζυγό της και τα παιδιά της, τα οποία βρέθηκαν εκεί, γι' αυτήν την τόσο σπουδαία στιγμή στην καριέρα της.

Sheryl Lee Ralph's children embrace after she took home an #Emmy for #AbbottElementary. https://t.co/arF7ysJuYH pic.twitter.com/E6Mcvd4Miz