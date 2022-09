Anthony Bourdain: Νέες σκληρές αποκαλύψεις για τις τελευταίες μέρες της ζωής του - Τι ρόλο έπαιξε ο χωρισμός με την Argento

Τι συνέβη το μοιραίο τελευταίο βράδυ του Anthony Bourdain, όπου αποφάσισε να βάλει τέλος στην ζωή του. Η εμμονή με την Ιταλίδα ηθοποιό που του στοίχισε και το τελευταίο ταξίδι στην Γαλλία.

Κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο επιτυχημένους σεφ παγκοσμίως και να κάνει ένα όνειρο που πολλοί θα ήθελαν, πραγματικότητα. Να ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο και να δοκιμάζει νέες γεύσεις, γνωρίζοντας ανθρώπους και νέους πολιτισμούς. Η εκπομπή του «Parts Unknown», στο CNN, είχε πλέον καθιερωθεί και το κοινό ανέμενε με ανυπομονησία τα επόμενα επεισόδια. Μέχρι που ο Anthony Bourdain αποφάσισε να βάλει τέλος στην ζωή του, το βράδυ της 8ης Ιουνίου του 2018.

Πώς έφτασε ο επιτυχημένος chef και συγγραφέας να βάζει τέλος στην ζωή του, αποφασίζοντας να κρεμαστεί στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στην Γαλλία; Για πολλά χρόνια η μάνατζερ του Kim Witherspoon, είχε αποτρέψει κοντινά του πρόσωπα να μιλήσουν για την προσωπικότητα του Bourdain και στοιχεία για την ζωή του τις τελευταίες ημέρες δεν υπήρχαν στην δημοσιότητα, αφήνοντας πολλά ερωτήματα, αναπάντητα.

Αυτή η σιωπή συνεχίστηκε μέχρι το 2021, όταν πολλοί από τον στενό του κύκλο μίλησαν στο ντοκιμαντέρ «Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain» και στο «Bourdain: The Definitive Oral Biography».

Τα δύο αυτά ντοκιμαντέρ έδειξαν μια πιο σύνθετη πλευρά του Anthony Bourdain, ο οποίος αμφισβητούνταν όλο και περισσότερο για την επιτυχία του και τα τελευταία δύο χρόνια είχε επικεντρωθεί στην σχέση του με την Ιταλίδα ηθοποιό Asia Argento. Αλλά κανένα από τα δύο ντοκιμαντέρ δεν ασχολήθηκε με το πόσο χαοτική είχε γίνει η ζωή του τους τελευταίους μήνες που οδήγησαν στη νύχτα που κρεμάστηκε, σε ηλικία 61 ετών.

Στις 11 Οκτωβρίου του 2022, οι Simon & Schuster θα εκδώσουν την πρώτη μη εξουσιοδοτημένη βιογραφία του συγγραφέα και δημιουργού ταξιδιωτικών ντοκιμαντέρ. Εκεί βρίσκει κανείς περισσότερες αποκαλύψεις για τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, μέσα από τα μηνύματα που ο ίδιος ο σεφ είχε στείλει: «Μισώ κι εγώ τους θαυμαστές μου. Μισώ να είμαι διάσημος. Μισώ τη δουλειά μου», είχε γράψει ο Bourdain στην Ottavia Busia (την επί 11 χρόνια σύζυγο και μητέρα του παιδιού του και μετέπειτα στενή φίλη του), σε ένα από τα σχεδόν καθημερινά μηνύματα που αντάλλασσαν. «Είμαι μόνος και ζω σε συνεχή αβεβαιότητα», της έλεγε ο γνωστός σεφ.

Μέσα από 80 συνεντεύξεις, αρχεία, μηνύματα και emails από το τηλέφωνο και το λάπτοπ του Μπουρντέν, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Charles Leerhsen παρακολουθεί τη μεταμόρφωση του Anthony από έναν σκυθρωπό έφηβο σε προάστιο του Νιου Τζέρσεϊ που η οικογένειά του δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα οικονομικά, σε έναν «μανιακό της κουζίνας» που εθίστηκε σε ουσίες και κατάφερε να γίνει ένας ταλαντούχος συγγραφέας και ερμηνευτής του κόσμου μέσω των ταξιδιών του.

Ο Charles Leerhsen στην νέα βιογραφία για τον σεφ, απεικονίζει έναν άνθρωπο που στο τέλος της ζωής του ήταν απομονωμένος, έκανε ενέσεις στεροειδών, έπινε μέχρι λιποθυμίας, επισκεπτόταν πόρνες και είχε σχεδόν εξαφανιστεί από τη ζωή της 11χρονης κόρης του. Το νέο βιβλίο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις της οικογένειας του Anthony Bourdain, πρώην συναδέλφων του και στενών φίλων του. Ο αδελφός του, Christopher Bourdain, έστειλε δύο emails στη Simon & Schuster τον Αύγουστο (την εταιρεία από την οποία εκδόθηκε η βιογραφία), χαρακτηρίζοντας το αναμενόμενο βιβλίο οδυνηρό και απαιτώντας να μην κυκλοφορήσει μέχρι να διορθωθούν τα πολλά λάθη του συγγραφέα. Ο Felice Javit, αντιπρόεδρος και σύμβουλος του εκδότη, απάντησε στον αδερφό του Bourdain: «Με όλο το σεβασμό, διαφωνούμε ότι το υλικό του βιβλίου περιέχει δυσφημιστικές πληροφορίες και επιμένουμε στην επικείμενη έκδοσή μας».

Και κάπως έτσι έχουμε μια νέα βιογραφία για την ζωή του σεφ, κυρίως μέσα από μαρτυρίες και δικές του συνομιλίες, ενώ σημαντικό μέρος της βιογραφίας οφείλεται στις συζητήσεις που είχε ο Anthony με την επί 11 χρόνια σύζυγο του, Ottavia. Το βιβλίο ξεκινά με τα πρώτα χρόνια του Anthony Bourdain, αναλύοντας τον γάμο των γονιών του, τις επιδόσεις του στο σχολείο και τη σχέση του με την πρώτη του σύζυγο, Nancy Putkoski, η οποία, σύμφωνα με τον συγγραφέα, υπήρξε χρήσιμη πηγή.

Το βιβλίο μελετά αναλυτικά τα πρώτα χρόνια του γνωστού σεφ, από το σχολείο μέχρι και την στιγμή που κατάφερε να κάνει τις πρώτες του επιτυχίες. Αναφέρεται μάλιστα στην καριέρα του Bourdain σε εστιατόρια της Νέας Υόρκης και τις σχέσεις του με τους εκφοβιστικούς σεφ που τον διαμόρφωσαν. Περιλαμβάνει τη γνωστή ιστορία για το πώς η μητέρα του, Γκλάντις, τότε συντάκτρια στους New York Times, παρέδωσε ένα άρθρο για τα άσχημα μυστικά ενός εστιατορίου του Μανχάταν στην Esther B. Fein, σύζυγο του εκδότη του New Yorker, David Remnick, το οποίο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό. Η ιστορία αυτή έδωσε ώθηση στη συγγραφική καριέρα του Bourdain, οδηγώντας στο best-seller βιβλίο «Kitchen Confidential». Αυτό κέντρισε το ενδιαφέρον της νεοσύστατης εταιρείας μέσων ενημέρωσης Zero Point Zero, η οποία έφτιαξε την πρώτη του εκπομπή, «A Cook’s Tour», και τα επόμενα προγράμματα. Από εκεί ξεκίνησαν και όλα.

Η προσωπική ζωή του Anthony Bourdain με την Ιταλίδα ηθοποιό Asia Argento, τα δυο τελευταία χρόνια της ζωής του

Πέρα όμως από την καριέρα του, τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Anthony Bourdain είχε ερωτευτεί την Ιταλίδα ηθοποιό Asia Argento. Η οποία όπως θα δούμε και στην συνέχεια, είχε καταλυτικό ρόλο στην ζωή και το τέλος του σεφ. Εκείνος ήταν βαθιά ερωτευμένος μαζί της, και η ταραχώδης σχέση τους κράτησε περίπου δυο χρόνια, ενώ οι δυο τους εμφανίζονταν συχνά και δημόσια μαζί. Όπως γράφει ο Leerhsen στην νέα βιογραφία του σεφ, εκείνος ήταν πρόθυμος να κάνει τα πάντα για να την κρατήσει και να είναι μαζί της. «Βρίσκω τον εαυτό μου απελπιστικά ερωτευμένο με αυτή τη γυναίκα», έγραφε στην πρώην σύζυγό του στα μηνύματά τους.

Ο Anthony Bourdain ξόδευε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για την Argento, παρέχοντας οικονομική υποστήριξη σε εκείνη, τα δύο παιδιά της και μερικές φορές στους φίλους της. Επέμενε σε συνεργάτες να σκηνοθετεί και να εμφανίζεται στην εκπομπή, ενώ έγινε σφοδρός υποστηρικτής του κινήματος #MeToo, αφότου εκείνη είπε στον δημοσιογράφο Ronan Farrow το 2017 ότι ο Harvey Weinstein την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά.

Κάπου εκεί όμως έρχεται και ένα σκάνδαλο το οποίο αφορά την Asia Argento και τον Τζίμι Μπένετ, έναν νεαρό μουσικό, μόλις 7 ετών ο οποίος πήρε τον ρόλο του γιου της Argento στο «The Heart Is Deceitful Above All Things», μια ταινία που σκηνοθέτησε το 2004. Λίγο καιρό αργότερα ο Μπένετ έκανε μήνυση για σεξουαλική κακοποίηση στην ηθοποιό και σύντροφο του Anthony. Σύμφωνα με τους δικηγόρους του 7χρονου, αυτός και η Argento έκαναν σεξ όταν εκείνη ήταν 37 ετών και εκείνος 17, δηλαδή ακόμη ανήλικος.

@cbsnews

Το γεγονός αυτό είχε πληγώσει και εξοργίσει τον Anthony Bourdain, αλλά δεν ήταν τόσο ικανό για να τον στρέψει μακριά της. Η Argento έγινε τόσο χειριστική που εξέταζε τους λογαριασμούς του σεφ και της συζύγου του στα social media, κι εξοργιζόταν όταν έβλεπε φωτογραφίες του με την οικογένειά του. Και έτσι ο Anthony ζητούσε από την πρώην σύζυγό του να μην ανεβάζει οικογενειακές τους φωτογραφίες.

Οι πέντε τελευταίες ημέρες του Anthony Bourdain στην Γαλλία

Πέντε ημέρες πριν τον θάνατό του, η Argento φωτογραφήθηκε να χορεύει με τον Γάλλο δημοσιογράφο Hugo Clément στο λόμπι του Hotel de Russie στη Ρώμη, όπου είχε μείνει μαζί με τον Bourdain. Ο Bourdain εξοργίστηκε, λέει το βιβλίο -κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών, αναζήτησε το όνομά της στο ίντερνετ εκατοντάδες φορές και οι δυο τους διαπληκτίστηκαν μέσω μηνυμάτων και τηλεφώνου.

Δύο ημέρες πριν ο Bourdain πεθάνει, συνάντησε φίλους του και δείπνησε στα καλύτερα εστιατόρια της Γαλλίας, ενώ συνέχισαν την έξοδο τους εκείνο το βράδυ μέχρι αργά για μπύρες. Σύμφωνα με την βιογραφία, εκεί ήταν και το σημείο που ο Anthony συνειδητοποίησε το συναισθηματικό κόστος του να κυνηγάει συνεχώς την Argento, η οποία έδειχνε ανίκανη να τον αγαπήσει πραγματικά.«Νομίζω ότι στο τέλος, τις τελευταίες ημέρες και ώρες, συνειδητοποίησε τι είχε γίνει ο ίδιος», γράφει ο δημοσιογράφος. «Δεν τον σέβομαι που αυτοκτόνησε, αλλά συνειδητοποίησε και τελικά κατάλαβε ότι δεν ήθελε να είναι αυτό το άτομο που είχε γίνει», συνέχισε.

Μάλιστα ο συγγραφέας δίνει και μια υπόθεση και γενικότερα κάνει μια προσπάθεια μέσα από τις έρευνες του, να δώσει απαντήσεις στους λόγους αυτοκτονίας του Anthony. Οι σκέψεις του Anthony Bourdain τις τελευταίες ημέρες και ώρες του θα αποτελεί για πάντα αντικείμενο εικασιών. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι φίλοι του ανησυχούσαν και τα τελευταία του μηνύματα ρίχνουν φως στην ψυχική του κατάσταση.

Την επόμενη ημέρα από την έξοδο του Άντονι με τους φίλους του, ο Bourdain με την Argento καβγάδιασαν ξανά. «Είμαι εντάξει», της έγραψε σε μήνυμα. «Δεν είμαι εμπαθής. Δεν ζηλεύω που ήσουν με άλλον άνδρα. Δεν μου ανήκεις. Είσαι ελεύθερη. Όπως είπα. Όπως σου υποσχέθηκα. Όπως πραγματικά εννοούσα. Αλλά ήσουν απρόσεκτη. Ήσουν απερίσκεπτη με την καρδιά μου. Με τη ζωή μου».

Το μόνο πράγμα που πονούσε, έγραψε, ήταν ότι το ραντεβού έγινε στο ξενοδοχείο της Ρώμης που αγαπούσαν. Ζήτησε το έλεός της. Εκείνη έγραψε: «Δεν το αντέχω αυτό».

Του είπε ότι δεν μπορούσε να αντέξει την κτητικότητά του και δεν ήθελε να είναι πια μαζί του σε σχέση.

Μετά τα γυρίσματα της επόμενης ημέρας, ο Anthony Bourdain βγήκε μόνος του και έφαγε και ήπιε πολύ. Τότε έγινε και η τελευταία ανταλλαγή μηνυμάτων με την Argento, με την οποία ο Λίρσεν ξεκινά το βιβλίο:

Bourdain: Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω;

Argento: Σταμάτα να με πρήζεις.

Bourdain: ΟΚ

Και ήταν εκείνο το βράδυ που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τους ακριβείς λόγους που οδήγησαν τον Bourdain στην αυτοκτονία και θα είναι σίγουρα απερίσκεπτο έως ανήθικο να κατηγορηθεί η Argento για την απόφασή του. Το μόνο σίγουρο είναι πως οι νέες αυτές αποκαλύψεις κάνουν ακόμη πιο σκοτεινές τις τελευταίες ημέρες του Bourdain και δείχνουν την έντονη συναισθηματική φόρτιση στην οποία βρισκόταν.