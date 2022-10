Michael J Fox και Christopher Lloyd σε μια βαθιά συγκινητική επανένωση, 37χρόνια μετά το «Back to the Future»

Οι δυο πρωταγωνιστές της iconic ταινίας «Back to the Future», συναντήθηκαν στη σκηνή μετά από 37 χρόνια στο Φεστιβάλ Comic Con της Νέας Υόρκης

Για το κοινό που έχει μεγαλώσει και λατρεύει το «Back to the Future», η επανένωση των δυο πρωταγωνιστών μετά από 37 χρόνια αποτελεί μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Michael J Fox και Christopher Lloyd ξανά μαζί. Οι ηθοποιοί που μέσα από την τριλογία των εν λόγω ταινιών έγιναν είδωλα μιας ολόκληρης γενιάς, συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη στο φεστιβάλ Comic Con. Από την συζήτησή τους φυσικά δεν έλειψαν και τα σχόλια για τον καιρό των γυρισμάτων, αλλά και την εμπειρία τους στο θρυλικό franchise.

Το κοινό τους υποδέχτηκε με θερμό χειροκρότημα καθώς Fox και Lloyd μπήκαν στην αίθουσα και αγκαλιάστηκαν. Ήταν μια ιδιαίτερα συναισθηματική στιγμή για πολλούς λόγους -ένας εκ των οποίων ήταν και η κατάσταση υγείας του Michael J Fox ο οποίος πάσχει από Πάρκινσον (διαγνώσθηκε με τη νόσο στα 29 του). Οι δυο τους μίλησαν για τη χημεία που είχαν τότε στα γυρίσματα, ενώ στη συνέχεια, ο Michael J Fox εξιστόρησε πώς συναντήθηκαν για πρώτη φορά, για τον χρόνο που περνούσαν μαζί στις ταινίες και τη φιλία τους από τότε που μετρά πάνω από 20 χρόνια.

Michael J. Fox and Christopher Lloyd hugging during their Comic Con reunion this weekend is sure to make you shed a tear. https://t.co/36NcQ2d7Sc