Η Taylor Swift έκοψε τη fat-shaming σκηνή από το νέο της videoclip, έπειτα από έντονες αντιδράσεις

Μια σκηνή με ζυγαριά, ήταν αρκετή για να προκαλέσει αντιδράσεις από τους fans της Swift

Το κοινό της είναι πάντα προτεραιότητα για την Taylor Swift, η οποία αντιλήφθηκε (με λίγη καθυστέρηση) πως μια σκηνή από το νέο της videoclip, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και αποφάσισε να την κόψει. Η star έχει σημειώσει ήδη μεγάλη επιτυχία με το νέο της άλμπουμ «Midnights», το οποίο σκαρφαλώνει σταδιακά στα διεθνή charts.



Ένα από τα hits του νέου δίσκου, το κομμάτι «Anti-Hero», ήταν το πρώτο που απέκτησε videoclip, το οποίο περιείχε μια σκηνή που προκάλεσε αντιδράσεις. Η σκηνή, που τελικά κόπηκε, έδειχνε την Taylor Swift να ανεβαίνει σε μια ζυγαριά που έδειχνε «FAT» και να κουνά το κεφάλι της, απεικονίζοντας φαινομενικά την εσωτερική της αυτοκριτική και το πόσο δύσκολο είναι να την αγνοήσει. Σε ανάρτηση στο Instagram, που δημοσίευσε με την κυκλοφορία του βίντεο, η διάσημη τραγουδίστρια εξήγησε πως το videoclip ήταν μια αναπαράσταση των «εφιαλτικών σεναρίων και των σκοτεινών σκέψεών» της που διαδραματίζονται σε πραγματικό χρόνο.

Αρκετοί θαυμαστές της έδειξαν την δυσαρέσκειά τους και θεώρησαν πως η συγκεκριμένη σκηνή έχει χαρακτήρα fat-shaming. Έτσι δεν είναι καθόλου τυχαίο που η έκδοση του βίντεο στο Apple Music δεν περιέχει πλέον τη σκηνή με τη ζυγαριά, αν και η πρώτη εκδοχή, παραμένει στο YouTube.





Σε ένα άλλο βίντεο που είχε δημοσιεύσει η Swift στις αρχές του Οκτωβρίου, είχε μιλήσει για το συγκεκριμένο τραγούδι αλλά και πόσο εξέφραζε τις δικές της ανασφάλειες.

Εξηγώντας στους fans το βαθύτερο νόημα του «Anti-Hero», η Taylor είχε δηλώσει:

Η Swift με το νέο της άλμπουμ κατάφερε να γράψει ιστορία, αφού το «Midnights» την περασμένη Παρασκευή κέρδισε τον τίτλο του άλμπουμ με τα περισσότερα streams σε μία μόνο ημέρα στην ιστορία του Spotify.

And before the clock could even strike midnight on October 22nd, Taylor Swift broke the record for most-streamed album in a single day in Spotify history. Congratulations, @taylorswift13 ♥️ pic.twitter.com/FpHfhrkqWL