Με χρέωση 8$ μηνιαίως οι πιστοποιημένοι λογαριασμοί στο Twitter – Tα πάνω κάτω φέρνει ο Musk

Με ένα tweet ο δισεκατομμυριούχος προχώρησε σε ανακοινώσεις για τα νέα δεδομένα στο Twitter

Η εξαγορά του Twitter από τον Elon Musk ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη ήρθε για να θέσει τους δικούς του όρους (κάτι το οποίο έκανε ξεκάθαρο από την αρχή). Λίγες ημέρες μετά την εξαγορά, ανακοίνωσε και την πρώτη επίσημη αλλαγή. Πλέον όποιος θέλει να έχει πιστοποιημένο λογαριασμό στο Twitter, θα χρειαστεί να δίνει 8 δολάρια τον μήνα. Κάτι που μέχρι πρότινος ήταν δωρεάν.

Τα δημοσιεύματα που μιλούν για τις νέες αλλαγές που θα φέρει ο Musk στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που πλέον του ανήκει, περιλαμβάνουν από απόλυση ολόκληρου του διευθυντικού συμβουλίου, χρεώσεις στους χρήστες και απολύσεις εργαζομένων έως και 75%. Και αν κρίνουμε από τις πρώτες επίσημες ενέργειες του Musk, μάλλον τα δημοσιεύματα έχουν πέσει μέσα και δεν ξέρουμε πια τι να περιμένουμε.

Μάλιστα να σημειωθεί πως η αρχική πρόταση του Elon ήταν να χρεώνει τους χρήστες του Twitter 19,99 δολάρια το μήνα για να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν έναν πιστοποιημένο λογαριασμό, ωστόσο μετά τα πυρά και τις έντονες αντιδράσεις ο Musk ήρθε με την τελική αντιπρόταση των 8$

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month.